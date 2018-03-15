Portrait Mode, çift kamera çılgınlığını iki senedir es geçen Google’ın en yeni telefonu Pixel 2 serisinde bulunan bir yazılım. Standart çift kameralı telefonlarda ikinci kameranın yaptığı derinlik algısını, Portrait Mode sayesinde Pixel 2 cihazları tek kamera ile yapabiliyor. Bu şekilde imajın arka planı ve ön planındaki cisimler (ki bunlar kişiler oluyor) belirlenerek derinlik hesaplanıp daha kaliteli resimler çekilebiliyor. Elbette sonuç çift kameralı (yani lensli) sistemlerle birebir aynı olmuyor ancak yine de Pixel 2’lerin o dillere destan kamerasının sihri de burada yatıyor.

Portrait Mode teknolojisinin arkasındaki beyin: DeepLab-v3+

İşte bu yazılımsal teknolojinin mucidi Google, kendisine yakışanı yapıyor ve başkalarının da kullanması için modu açık kaynaklı hale getiriyor. Kaynak içerisinde bulunan DeepLab-v3+ adlı kod büyünün esas sahibi. Anlamsal imge segmentasyonu kullanarak bir görseldeki farklı nesneleri algılayıp ayrıştıran kodun esas yeteni öğrenebiliyor olması. DeepLab kullanımlar sonrasında çok daha hızlı bir şekilde insan, gökyüzü, ağaç, otomobil gibi nesneleri kategorize ederek ayrıştırıyor. Bu de süreç içinde katmanların oluşup fotoğrafın tamamlanması daha hızlı oluyor.

DeepLab-v3+’nın açık kaynak olması sonuda artık geliştiriciler bu kodu kendi yazılımları içine uygulayıp daha farklı Portre Mod’ları ortaya çıkarabilirler.