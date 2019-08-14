Portatif yapısıyla DJI Osmo Mobile 3 gimbal tanıtıldı

Kamera aksesuarları konusunda akla ilk gelen markalardan olan DJI, yeni gimbal modeli olan Osmo Mobile 3’ü duyurdu. Vloggerların hayatını kolaylaştıran DJI Osmo Mobile 3, sarsıntısız video kayıt performansını portatif yapısıyla buluşturuyor.

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DJI Osmo Mobile 3, kompakt yapısıyla video çekimini kolaylaştırıyor

“Şimdiye kadarki en yenilikçi mobil gimbal” olduğu iddiasındaki DJI Osmo Mobile 3, akıllı telefonlar için harici görüntü sabitleme imkanı sunuyor. Bir önceki modele göre tutacak kısmı kısaltılan gimbaldaki en büyük yenilik ise hareketli mekanizmasında gerçekleşmiş. Hareket mekanizmasındaki eklem sayısı arttırılan ürün, kullanım sonrasında katlanabilerek cepte taşınabilecek kadar küçük bir boyuta sahip oluyor.

405 gram ile piyasadaki en hafif mobil gimballardan biri olan Osmo Mobile 3, kolay kullanım sağlayan joystick bölümü ile dikkat çekiyor. Tek tuşla dikey ya da yatay konumlandırma yapılabilen ürünle beraber kullanılan DJI Mimo uygulamasının işlevleri de geliştirilmiş. Uygulama sayesinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, nesne takibi gibi işlemleri akıllı telefonunuza dokunmadan gimbal üzerindeki düğmelerle gerçekleştirebiliyorsunuz.

İçerisinde 2450 mAh kapasiteli batarya bulunan gimbal, kullanıcısına 15 saate varan aralıksız kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca USB-C ile 10W hızlı şarj desteği de ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Son olarak Osmo Mobile 3’ün Avrupa’da 109 Euro, içerisinde ürün ile uyumlu taşıma çantası ve tripod barındıran setin ise 129 Euro olarak fiyatlandırıldığını belirtelim.