Bentley, bu yıl 70. yıldönümünü kutlayan eski R-Type Continental miras otomobiline saygı göstergesi olarak Continental GT’nin yeni bir versiyonunu duyurdu. Yeni Continental GT, JAS 949’un 70. doğum günü şerefine Bentley’in tarihindeki önemli stil ikonlarından birini kutluyor. JAS 949, R Type Continental’in şimdiye kadar üretilmiş sadece 208 örneğinden biridir. Ancak otomobil, sınırlı sayıların gösterdiğinden daha büyük bir etkiye sahip.

Eski ve yeni güzel Bentley’ler, kendisi de 1950’lerin bir ikonunun 21. yüzyılda yeniden icadı olan Londra’nın aynı derecede muhteşem bir simgesi olan güney Londra’daki Battersea Power Station’da fotoğraflandı.

‘Büyük mesafeleri yok eden modern bir sihirli halı’ olarak tanımlanan R-Type Continental, 1952 yılında piyasaya sürüldüğünde dünyanın en hızlı dört koltuklu lüks otomobildi.

Otomobilin üç temel tasarım çizgisi, ön tekerlekten gelen güç hattı, arka kalça ve tavan çizgisi, 2003’teki ilk nesil Continental GT’ye ve o zamandan beri tüm Continental GT’lere ilham kaynağı oldu. Continental GT ailesinin en yeni Azure üyeleri, doğrudan R-Type Continental’in soyundan gelen zarafeti ve zamansız tasarımı kutlamaya devam ederken, direksiyonun arkasındaki refaha odaklanmayı da ekliyor.

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R-Tipi Continental 1952 yılında piyasaya çıktı. Araçta 153 beygir gücü (114 kilowatt) üreten 4.6 litrelik sıralı altı motor bulunuyordu. Bir prototip, Paris yakınlarındaki eğimli Montlhèry yarış pistinde beş tur boyunca saatte ortalama 118,75 mil (saatte 191,1 kilometre) hızla tur atmayı başardı.