OnePlus’ın kurucularından Carl Pei tarafından kurulan şirket Nothing, Temmuz ayında tanıttığı Nothing Phone 2 modelini artık Türkiye pazarında da satışa sunuyor. Firmanın şeffaf tasarım anlayışını sürdüren bu yeni telefon, güçlü donanımı ve geliştirilmiş kamera sistemiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Nothing Phone (2) Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Nothing Phone 2, Türkiye fiyatı açıklandığında da beklentileri karşıladı. Xiaomi Türkiye’nin resmi distribütörü Evofone üzerinden satışa sunulan telefonun fiyatı 36.999 TL olarak belirlendi. Telefon, şu an için sadece siyah renk seçeneği ile tüketiciyle buluşuyor. Satışa sunulan model, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunuyor, böylece kullanıcılara geniş bir depolama kapasitesi sunuyor.

Nothing Phone 2’nin özellikleri de göz kamaştırıyor. Cihaz, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip. Qualcomm’un önceki nesil amiral gemisi yongası olan bu işlemci, yüksek performansı ve hızlı işlem gücü ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Bununla birlikte, cihazın kamerası da göz alıcı. Arka tarafta 50 MP f/1.88 ve 50 MP f/2.2 olmak üzere iki adet arka kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Güçlü donanımın yanı sıra, Nothing Phone 2’nin batarya performansı da oldukça etkileyici. 4700 mAh kapasiteli batarya, uzun süreli kullanım ihtiyacını karşılamak için tasarlandı.

Bu yeni telefonun Türkiye’deki satışı, teknoloji tutkunları ve akıllı telefon kullanıcıları için heyecan verici bir seçenek sunuyor.

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