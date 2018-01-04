Porsche Mission E ile Tesla’ya Rakip Oluyor

Porsche tarafından duyurulan Mission E 480km menzil ve 670 beygir güç ile Tesla Model S’e rakip oluyor

Elektrikli araçlardan bahsedildiğinde akla gelen ilk firma şüphesiz Tesla. Fakat Porsche Mission E ile bu durumu değiştirmek istiyor. Alman üreticinin iki yıl önce prototip olarak ortaya çıkan ve yakın zamanda üretime başlanacak modeliyle ilgili detaylar ortaya çıkarken 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor.

The Mission E

Sektörde Tesla karşısında birçok üretici elektrikli araçlar üretse de Tesla’nın yarattığı etkiyi yakalayamadılar. Porsche Mission E ise 480 km menzil ve 670 beygir güç ile Model S’in karşısına dişli bir rakip çıkarmış olacak.

2019 yılında siparişe açılacak olan model iki vitesli şanzımana sahip olacak ve 0-100 km/h süresi ise 3.5 saniye kadar kısa olacak. Rakibi Model S bu hıza 2.5 saniyede çıkabilmekte. 250 km/h son hıza ve tek şarjla 480 km menzile sahip olacak.

Yeni model 3 farklı güç seçeneğine sahip olacak. Bunlar 300kW, 400kW ve 500 kW (402.536 ve 670 beygir). Aracın görsellerine bakıldığında intihar kapılarına(Rolls Royce ile özdeşleşen bu ters kapılar, geçmişte yüksek hızlarda açılıp kazalara sebep olduğu için bu lakapla anılmakta.) bu kapı tasarımı sayesinde araç geniş bir alana sahip izlenimi yaratırken, biri önde diğeri arkada konumlandırılan çift elektrik motoruna yer verildiği görünmekte.

Tasarımında Panamera’ya benzer hatlar bulunan ve dört koltuğa sahip Mission E, nihai tasarımla 2019 yılında piyasaya sürülmesi ve ABD’de 75 bin ile 80 bin dolar arasında satışa çıkması bekleniyor.