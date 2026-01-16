Giyilebilir teknoloji pazarında rekabet her geçen gün artarken, Google’ın yazılım tarafındaki hamleleri dikkat çekmeye devam ediyor. Apple ve Samsung’un akıllı saatlerinde standart hale gelen kullanışlı bir özellik, yapılan son incelemelere göre yakında Pixel Watch ekosistemine de dahil olabilir. Peki, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bu yeni Android akıllı saat özelliği neleri kapsıyor?

Pixel Watch telefonunuzu unutturmayacak

Apple Watch kullanıcılarının yakından tanıdığı “geride bırakıldığında bildir” özelliği, iPhone’unuzu bir yerde unutup uzaklaştığınızda saatinizin sizi uyarmasını sağlıyor. Benzer bir işlevsellik Samsung Galaxy Watch modellerinde de uzun süredir mevcut. Google’ın kendi cihazlarında bu özelliğin eksikliği hissediliyordu.

Yapılan incelemeler, Google’ın bu açığı kapatmak üzere olduğunu gösteriyor. Uygulama kodlarında bulunan referanslar, Pixel saatlerin artık telefonunuzdan uzaklaştığınızda sizi uyaracağını doğruluyor. Bu sayede cihazınızı bir kafede veya takside unutma riskiniz azalıyor.

Özellik nasıl çalışacak?

Ortaya çıkan kod satırlarına göre, bu sistemin çalışması için bazı ön koşullar bulunuyor. Öncelikle Pixel Watch cihazının bileğinizde takılı olması gerekiyor. Ayrıca hem telefonun hem de saatin Bluetooth bağlantısının açık olması şart koşuluyor.

Sistem, Bluetooth bağlantısının koptuğu anı baz alarak çalıştığı için menzilden çıktığınız anda saatinize bir bildirim gönderecek. Ancak Google’ın bu özelliği daha da geliştirdiği görülüyor. Kodlarda yer alan bilgilere göre, eviniz gibi “güvenilir yerler” belirleyerek bu uyarıları belirli konumlarda devre dışı bırakabileceksiniz.

Otomatik kilitleme de gündemde

Google’ın üzerinde çalıştığı tek yenilik sadece bildirim göndermek değil. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, telefon ve saat arasındaki bağlantı koptuğunda telefonun kendini otomatik olarak kilitleyeceğini işaret ediyordu. Bu yeni bildirim özelliği ile otomatik kilitleme fonksiyonunun entegre çalışması bekleniyor.

Özelliğin hangi modelleri kapsayacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı. Kodlarda yer alan “uyumlu bir model kullanın” uyarısı, bu özelliğin sadece yeni nesil Pixel Watch modellerine veya belirli bir güncelleme alacak cihazlara özgü olabileceğini düşündürüyor. Özelliğin ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

İlginizi Çekebilir: Android 17 arayüz değişikliği ile geliyor! Google hatasından dönüyor mu?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı saatlerdeki bu tür güvenlik önlemleri sizce günlük hayatta ne kadar faydalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!