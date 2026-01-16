Google, mobil işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gelen son sızıntılar, teknoloji devinin kullanıcı arayüzünde (UI) köklü değişikliklere gitmeye hazırlandığını gösteriyor. Ancak bu değişiklikler, bazı kullanıcıları sevindirirken bazılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Peki, sızdırılan yeni özelliklerle birlikte Android 17 neler sunacak?

Katlanabilir ekranlarda yeni bildirim paneli zorunluluğu

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Google, Hızlı Ayarlar ve Bildirim panelini birbirinden ayıran çift gölgeli bir tasarım üzerinde çalışıyor. Bu yapı, aslında Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi üreticilerin kendi arayüzlerinde uzun süredir kullandığı sisteme oldukça benziyor.

Sızıntı kaynağı Mystic Leaks, bu yeni tasarımın önceki sürümlerdeki hatalardan arındırıldığını ve çok daha kararlı çalıştığını belirtiyor. Ancak raporda dikkat çeken ve tartışma yaratabilecek önemli bir detay bulunuyor. İddialara göre katlanabilir telefonlar ve tabletlerde bu bölünmüş görünüm varsayılan ve değiştirilemez bir standart haline gelebilir.

Büyük ekranlı cihazlarda kullanıcıların klasik birleşik görünüme dönme şansının olmayacağı belirtiliyor. Katlanabilir cihazların kapak ekranında eski birleşik yapı devam ederken, iç ekranda sol taraftan kaydırma bildirimleri, sağ taraftan kaydırma ise Hızlı Ayarlar menüsünü açacak. Bu durum, özgürlük vadeden Android 17 için kısıtlayıcı bir hamle olarak görülebilir.

Wi-Fi ve mobil veri ayrımı geri geliyor

Haberin iyi tarafında ise kullanıcıların yıllardır talep ettiği bir düzeltme yer alıyor. Google, geçmişte Wi-Fi ve mobil veri butonlarını tek bir "İnternet" kutucuğu altında birleştirerek kullanıcı deneyimini zorlaştırmıştı. Gelen bilgiler, şirketin bu hatadan döneceğini işaret ediyor.

Android 16 QPR2 kodlarında da ipuçları görülen bu değişiklik, Android 17 ile birlikte kesinleşmiş gibi görünüyor. Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, eskiden olduğu gibi Wi-Fi ve hücresel veriyi ayrı ayrı kontrol edebilecekleri bağımsız butonlara kavuşacaklar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bildirim ve ayarlar panelinin ayrılması büyük ekranlarda kullanım kolaylığı sağlar mı?