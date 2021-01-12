PopSockets, artık MagSafe’de

PopSockets hayranları, bekledikleri şeye sonunda kavuşuyorlar. MagSafe ile işbirliği yapan şirket, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. İkonik telefon tutucularının, MagSafe ile uyumlu hale geleceği resmen duyuruldu.

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PopSockets, MagSafe ile kullanılabilecek

Bilindiği üzere iPhone 12, tanıtıldıktan sonra akla gelen soru, MagSafe’in iPhone 12’de kullanılabilirliği oldu. Apple, aksesuarların MagSafe ile iPhone 12‘ye takılabileceğini duyurduktan sonra ise kullanıcılar, PopSockets’ı düşündüler. Bunun üzerine çalışmaları başlatan şirket, bir duyuru sonrasında sürüm penceresini de yayınladı.

MagSafe, iPhone 12 ile birlikte gelen bir şarj teknolojisidir. Bu teknoloji iPhone 12 modellerinin kablosuz bir şekilde şarj edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu işlem için cihazın arkasına manyetik bir disk yerleştirilmektedir. Yeni iPhone12 modellerinin arka tarafında mıknatıslar bulunmakta ve bu da kablosuz şarjın oldukça güvenli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanımaktadır. MagSafe, Apple Watch için üretilen mevcut şarj çözümlerine oldukça benzemektedir.

Şirket, MagSafe’i bir çok ürününe de getirmeyi planlıyor. Bununla birlikte, eğer telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmek istiyorsanız, PopSockets‘in özel kablosuz şarj cihazını satın almak zorunda değilsiniz. Yaratılan bu MagSafe sürümü, pek çok kullanıcının alışabileceğinden daha büyük bir tabana sahip. Yapılan tasarım, muhtemelen kaymaz kauçuk altlık için yer sağlayacak. Kullanıcılar, Apple’ın tasarladığı MagSafe cüzdanının cebinize girip çıkarken kaydığı konusunda şikayetçi. PopSockets’ın bu konuda bir çözüm bulması umuluyor.

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Popsocket bununla kalmıyor, PopWallet Plus‘n yeni versiyonunu da kullanıcılara tanıtıyor. Yaratılan bu versiyon, temelde dahili bir PopSocket içeren cüzdan. Bu cüzdan, Apple versiyonu gibi, mıknatıslar tarafından silinme ihtimali olan kartları korumak için bir kalkan barındıracak. Bu cüzdana ek olarak, yeni montaj aparatını da tanıttı. Bu aparat iki farklı mekanda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Bu aparatların biri ev için, diğeri ise araba için. İki aparat için belirsiz olan bazı noktalar var tabii ki. Öcelikle bu aparat, yeni PopGrips‘in mevcut Popsocket bağlantılarıyla çalışabilecek ve bu bağlantıların manyetik olarak çalışacağını söyledi. Fakat PopSocket’i ekstra mekanik tutuş olarak kullanıp kullanmayacakları net değil.

Yapılan bir basın duyurusunda, PopGrip’in antimikrobiyal bir versiyonu (zamanın bir işareti) ve ünlü bıçak ustası SOG ile işbirliği yapan çok amaçlı bir PopGrip dahil olmak üzere bazı önemli ürünler vardı. MagSafe için PopGrip ve PopWallet Plus’ın , 2021 baharında kullanıcıyla buluşması bekleniyor. PopMounts’un ise yaz alarında piyasaya sürülmesi olası. Yapılan bu tasarımların fiyatları konusunda bir açıklama henüz gelmedi.