Genel
PopSockets, artık MagSafe’de
PopSockets hayranları, bekledikleri şeye sonunda kavuşuyorlar. MagSafe ile işbirliği yapan şirket, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. İkonik telefon tutucularının, MagSafe ile uyumlu hale geleceği resmen duyuruldu.
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PopSockets, MagSafe ile kullanılabilecek
Bilindiği üzere iPhone 12, tanıtıldıktan sonra akla gelen soru, MagSafe’in iPhone 12’de kullanılabilirliği oldu. Apple, aksesuarların MagSafe ile iPhone 12‘ye takılabileceğini duyurduktan sonra ise kullanıcılar, PopSockets’ı düşündüler. Bunun üzerine çalışmaları başlatan şirket, bir duyuru sonrasında sürüm penceresini de yayınladı.
- MagSafe, iPhone 12 ile birlikte gelen bir şarj teknolojisidir. Bu teknoloji iPhone 12 modellerinin kablosuz bir şekilde şarj edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu işlem için cihazın arkasına manyetik bir disk yerleştirilmektedir. Yeni iPhone12 modellerinin arka tarafında mıknatıslar bulunmakta ve bu da kablosuz şarjın oldukça güvenli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanımaktadır. MagSafe, Apple Watch için üretilen mevcut şarj çözümlerine oldukça benzemektedir.
Şirket, MagSafe’i bir çok ürününe de getirmeyi planlıyor. Bununla birlikte, eğer telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmek istiyorsanız, PopSockets‘in özel kablosuz şarj cihazını satın almak zorunda değilsiniz. Yaratılan bu MagSafe sürümü, pek çok kullanıcının alışabileceğinden daha büyük bir tabana sahip. Yapılan tasarım, muhtemelen kaymaz kauçuk altlık için yer sağlayacak. Kullanıcılar, Apple’ın tasarladığı MagSafe cüzdanının cebinize girip çıkarken kaydığı konusunda şikayetçi. PopSockets’ın bu konuda bir çözüm bulması umuluyor.
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Popsocket bununla kalmıyor, PopWallet Plus‘n yeni versiyonunu da kullanıcılara tanıtıyor. Yaratılan bu versiyon, temelde dahili bir PopSocket içeren cüzdan. Bu cüzdan, Apple versiyonu gibi, mıknatıslar tarafından silinme ihtimali olan kartları korumak için bir kalkan barındıracak. Bu cüzdana ek olarak, yeni montaj aparatını da tanıttı. Bu aparat iki farklı mekanda kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Bu aparatların biri ev için, diğeri ise araba için. İki aparat için belirsiz olan bazı noktalar var tabii ki. Öcelikle bu aparat, yeni PopGrips‘in mevcut Popsocket bağlantılarıyla çalışabilecek ve bu bağlantıların manyetik olarak çalışacağını söyledi. Fakat PopSocket’i ekstra mekanik tutuş olarak kullanıp kullanmayacakları net değil.
Yapılan bir basın duyurusunda, PopGrip’in antimikrobiyal bir versiyonu (zamanın bir işareti) ve ünlü bıçak ustası SOG ile işbirliği yapan çok amaçlı bir PopGrip dahil olmak üzere bazı önemli ürünler vardı. MagSafe için PopGrip ve PopWallet Plus’ın , 2021 baharında kullanıcıyla buluşması bekleniyor. PopMounts’un ise yaz alarında piyasaya sürülmesi olası. Yapılan bu tasarımların fiyatları konusunda bir açıklama henüz gelmedi.
Genel
Dünyanın en zengin insanı yine değişti
Dünyanın en zengin insanı listesi yeniden değişti. Elon Musk’ın zirvedeki yolculuğu kısa sürdü. Amazon CEO’su Jeff Bezos yine zirvede.
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2020 yılı sırada insanlar için oldukça zorlu bir süreç olsa bile, teknoloji devlerinin kurucuları süper zenginler için durum hiç de öyle olmadı. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates gibi isimler bu süreçte servetlerine servet ekledi. Bu isimlerden özellikle Elon Musk, 2020 yılında inanılmaz bir gelir elde ederek servetini adeta yüzlerce katına çıkardı. Space X ve Tesla markalarının kurucusu olan iş adamı, şirketlerinin yıl içindeki korkunç yükselişiyle beraber geçtiğimiz hafta dünyanın en zengin adamı unvanını eline aldı. Tek başına Tesla, %720 hisse değeri artışıyla Elon Musk’ın 24,6 milyar $ olan servetinde 150 milyar $ artışa sebep oldu. Dünyanın en zengin adamı olan Musk, tacını çok uzun süre elinde tutamadı.
Dünyanın en zengin insanı yine Jeff Bezos oldu
Tesla hisselerindeki dalgalanmayla birden servetinde 14 Milyar dolarlık bir azalma yaşayan Elon Musk, Dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla hisselerinde %8 düşüşle beraber 176,2 milyar dolara gerileyen iş adamı, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un 6 milyar dolar gerisinde kaldı. Forbes milyarderler listesi değişerek yeni sıralamayı açıkladı. Liste ise şu şekilde; 1. Jeff Bezos, 2. Elon Musk, 3. Bernard Altaut, 4. Bill Gates, 5. Mark Zuckerberg. Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybederek Jeff Bezos’un servetinde 3,6 milyar dolarlık bir azalmaya sebep oldu.
Tesla’nın ilginç büyümesi
Araç üretim konusunda daima diğer otomotiv devlerinin gerisinde kalan Tesla, ilginç şekilde değer kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı sıralamasını değiştirecek kadar hızlı büyüyen şirketin, 2020 yılında yüzde 720 büyüme sağladı. Tesla’nın yıl içerisinde ürettiği araç sayısı ise sadece 500 bin. Bu sektördeki yıllık üretimin oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Bakalım zirve önümüzdeki yıl içerisinde hızlı değişimler yaşayacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Söz konusu yayın servisiyse kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey içerik. Rekabetin kızıştığı ortamda Netflix, her hafta bir film yayınlayacak
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İnternet üzerinden dizi ve film yayını yapan Netflix, adeta kurucularından olduğu sektörde bugün hiç olmadığı kadar rekabet içinde. Neredeyse her yapım şirketi bugünlerde şirketin başarısına özenerek pastadan payını almak için çalışmalar yürütüyor. İzleme alışkanlıkları değişen kullanıcılar bugün saymakta zorlanacağımız kadar servise ulaşım sağlayabiliyor. Hatta Amazon Prime, Netflix, Hulu, Sony Bravia Core, Disney+, Discovery+, BLuTV, Exxen derken rekabet çılgın bir boyuta ulaşmış durumda. Zirvedeki yerini korumak isteyen Netflix’in planı ise belli. Daha çok içerik yolda.
Her hafta yeni bir Netflix filmi
Netflix yaptığı açıklamada, 2021 yılında 70’ten fazla ödüllü film yayınlayacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda 2021 yılı içerisinde her hafta en az bir yeni film yayınlayacaklarını ekledi. Şirket bu filmlerde Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Zendaya, Jenniffer Lawrance, Ryan Renolds, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışacak. Sadece oyuncu seçimi değil, yapım anlamında da kullanıcılarını sevindirmek isteyen Netflix’in çalışacağı film yapımcılarından bazıları da belli. İsimler arasında; Zack Snyder, Nora Fingschedit, Joe Wright, Shawn Levy ve Robert Pulcini gibi sektörden önemli isimler olacak. Amerikalı şirket başarılı bir yıl geçirecek gibi duruyor.
Kullanıcılar için önemli olan içerik
Kullanıcılar, Netflix gibi bir platforma üye olurken iki noktaya dikkat ediyor. Bunlardan ilki rakiplere göre uygun fiyatlı olması. İkincisi ise muhtemelen en önemli kısım olan içerik. Kullanıcılar pek çok şeyde olduğu gibi bir yayın platformuna da abone olurken önce içerik kısmına bakarak, en uygun fiyata maksimum verimi almak istiyor. Başka yerde izlenemeyen özel içerikler ise bunu sağlamanın ve müşterileri platforma çekmenin en hızlı yolu olarak görülüyor. Bakalım yeni içerik hamlesi Netflix için nasıl sonuçlar doğuracak. Şirketin hali hazırda nerdeyse her ülkede 195 milyon civarı ücretli abonesi bulunuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Huawei ekran altı kamera patenti ortaya çıktı
Huawei ekran altı kamera teknolojisi geliştiriyor. Yeni aldığı patentle bu durum doğrulandı. İşte detaylar…
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Huawei’den ekran altı kamera
Geçtiğimiz birkaç yılda, tam ekran tasarımına ulaşmak için çeşitli yaklaşımlar gördük. İlk çentikli ekranlardan mevcut delikli ekranlarına kadar hepsi gerçek tam ekran akıllı telefonlar değildi. Bu başlığı ZTE Axon 20‘ye verebilirdik ancak ekran altı kamera teknolojisinde bazı hatalar var.
Xiaomi ve diğer üreticilerin kendi ekran altı kamera teknolojileri üzerinde çalıştıklarını da biliyoruz. Büyük olasılıkla, bu yıl bunu çeşitli cihazlarda göreceğiz. Ancak Xiaomi‘nin yanı sıra henüz pes etmeyen Huawei de var. Bugün, internette sıcak tartışmalara neden olan yeni bir Huawei ekran altı kameranın bazı patent fotoğrafları sızdırıldı.
LetsGoDigital‘in raporlarına göre Huawei Technologies Co., Ltd. 7 ürün taslağını ve 2 render görüntüsünü kapsayan Mayıs 2020 yılında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi) için bir tasarım patent başvurusunda bulunmuştu. Bu patentler bugün 12 Ocak 2021‘de ortaya çıktı.
Cihazın ekranının dört taraftan kavisli bir tasarıma sahip olduğunu ve ön kameranın ekranın altına gizlendiğini görebiliyoruz.
Elbette en şaşırtıcı olan şey, Huawei‘nin tam ekran görüntülemeyi en üst düzeye çıkarmak için telefonun üst çerçevesine yenilikçi bir şekilde ikincil bir ekran eklemiş olmasıdır. Telefon sinyali, zaman ve güç gibi bilgileri gösteriyor.
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