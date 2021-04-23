İnceleme
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
BİM’de 23 Nisan’dan itibaren 59,99 TL’ye satışa sunulan Polosmart SmartStep ve Polosmart SmartLook isimli akıllı saat ve bilekliğe göz atıyoruz.
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BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
Aynı zamanda bu ürünleri ve Aydoğan’ın yanlışlıkla aldığı Polosmart Smartlife ürünlerini de hediye edeceğiz. Hediye aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz 17:00’da canlı olarak yayınlanacak Cuma Raporu’nun sonunda verilecek.
Cuma Raporu Canlı Yayın Linki; https://youtu.be/1BQM_vEaJiU
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Aksesuar
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics LED masa lambası çeşitlerini inceliyoruz. Biraz farklı bir ürün grubu olarak satın aldığımız bu masa lambalarının kullanışlı yönleri ve detaylarını paylaştık.
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TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
TaoTronics markalı masa lambalarına ulaşmak için; https://app.hps.im/d7ct/cd615284
Fiyat performans odaklı kulaklıkları ile dikkat çeken TaoTronics markasının 4 farklı masa lambasını inceliyoruz. LED ışık veren, sıcaklık ve parlaklık değerlerini de ayarlayabileceğiniz bu ürünler, ofiste hem detay çekimlerinde kullanılması hem de ofiste gerektiğinde kullanabilmek adına satın aldık.
TaoTronics TT-DL01
TaoTronics TT-DL01 beyaz versiyonu ile karşımızda. 5 parlaklık ayarı ve 4 farklı sıcaklık moduna sahip olan modelde dahili 5V / 1A USB çıkışı mevcut. Bu sayede masanızda ya da yatağınızın başında telefon vb. ürünleri şarj edebileceğiniz bir port ortaya çıkıyor. Çok açılı ayarlamalar yapılabilen üründe farklı modlar ve 1 saatlik zamanlayıcı kolaylığı da yer alıyor.
TaoTronics TT-DL13
TaoTronics TT-DL13 ise 2700 ile 6700 kelvin arası sıcaklık değerleri ve 7 farklı parlaklık seviyesi sunuyor. Bunu standındaki dokunmatik panel üzerinden kontrol edebilirsiniz. Yine DL01 modelinde olduğu gibi USB portu bulunan üründe cihazlarınızı şarj edebilirsiniz.
TaoTronics TT-DL064
TaoTronics TT-DL064 modeli 3 renk modu (beyaz, sıcak beyaz ve doğal beyaz) ile 5 parlaklık seviyesi sunuyor. A sınıfı enerji tasarruflu 12W LED ampul kullanan ürün normal kullanımda 50.000 saate kadar dayabiliyor. Maksimum 1000 lüx parlaklığa çıkabilen ürün 3000 ile 6000 kelvin arasında sıcaklık değeri sağlıyor.
TaoTronics TT-DL072
TaoTronics TT-DL072 modeli ise neredeyse Ersin kadar uzun ve oynar başlığı olan bir model. 4 renk ve 4 parlaklık seviyesiyle gelen ürün, 21.6 x 4.6 cm aydınlatma alanı ile sadece bir bölgeyi değil, odayı aydınlatmak için bile kullanılabilir. Yine diğer modellerde olduğu gibi 3000 ile 6000 kelvin arasında parlaklık sunan model, koltuğun başına koyularak istediğiniz şekilde kullanım imkanı sağlıyor.
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Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Huawei MateBook X Pro yeni versiyonu ile karşımızda! Şahsen bir sene boyunca 2020 modelini severek kullandığım cihaz, 11. Nesil Core i7 işlemci ve önemli artıları ile beraber geliyor.
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Huawei MateBook X Pro (2021) incelemesi! | Kusursuz taşınabilir bilgisayar
Huawei MateBook X Pro: Hem güçlü hem taşınabilir
MateBook ailesi farklı fiyat ve performans değerlerinde gerçekten iyi ürünler ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Uygun fiyatlı ancak günlük işlerden fazlasını yapabilecek MateBook D14 ve D15 oldukça iyi satışlar yakalarken, büyük ekran isteyenler için MateBook D16 da geçtiğimiz dönemde piyasaya girmişti. Şimdi ise MateBook ailesinin tepe modeli olan Huawei MateBook X Pro yenilenmiş haliyle karşımıza çıkıyor.
Tasarımsal olarak bir önceki nesile fazlasıyla benzeyen X Pro, en kalın noktasında 14,6 mm ve ince noktasında 4,9 mm incelik sunarken metal kasasına rağmen 1,33 kg hafifliğiyle beraber dikkat çekiyor. 13,9 inç boyutundaki ekranı birçok kişi için başta farklı gelebilir. 3:2 ekran oranı ve 3000 x 2000 piksel çözünürlüğü ile 3K bir ekran sunduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız alışılagelmiş 16:9’dan farklı olsa da kullanım olarak çok daha rahat. Hem daha fazla içerik görebilir hem de daha büyük bir alana sahip olabiliyorsunuz. Dokunmatik olması ise büyük bir kullanım rahatlığı.
Dokunmatik ekrandan ekran görüntüsü almak
Hatta bu dokunmatik ekranına eklenen yeni bir özellik ile tıpkı Huawei telefonlarında olduğu gibi 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya hareket ettirerek kolayca ekran görüntüsü alabilir, bu ekran alıntısındaki metini kolayca yazıya dökebilirsiniz. Lightshot vb. programlara gerek kalmadan bu işlemi yapmak özellikle biz editörler için büyük rahatlık. Elbette ekranda sRGB desteği %100 oranında ve TÜV Rheinland göz konforu desteği de var. Bu sayede özellikle akşam saatlerinde gece yatarken başıma ağrı girmemesi için göz konforunu açarak daha rahat bir deneyim sunabiliyor.
Son olarak ekranın yan ve üst tarafında olan 4,4 mm’lik gerçekten ince çerçeveler de size çok konforlu bir ekran deneyimi sunarken, bu çerçeveyi tutmak adına Huawei kanadı bazı modellerinde de olduğu gibi 720p değerindeki web kamerasını klavyede F6 ve F7 tuşları arasına gizlemiş. Böylece hem ekrandan bir taviz verilmemiş oluyor, hem de gizlenebilir kamerası sayesinde uzaktan birilerinin erişmesi gibi bir sıkıntı da ortadan kalkmış oluyor.
Kullanışlı klavye, Serbest Dokunuş özelliği
Klavyeden bahsetmişken, gerçekten kullanımı çok konforlu ve boyutu büyük olan bu klavyeyi zaten seviyordum. Elbette bu nesil ile de rahatlıkla kullanmaya devam ediyorum. Basış hissi oldukça yerinde ve sessiz yapıdaki klavyede 2 kademeli aydınlatma da mevcut. Bu sayede geceleri çalışması da bir o kadar rahat hale geliyor. Enter, backspace ve sağ shift tuşlarının tam boy olması klasik klavyeye alışkın kişiler için büyük kolaylık.
Klavyenin hemen altında konumlandırılan Free Touch adını alan yeni dokunmatik alan ise bambaşka bir seviyeye geçmiş. Üzerinde yer alan 8 ayrı piezoelektrik plaka ile haptik bir sisteme geçilen bu yüzeyde zaten çok sevdiğim touchpad deneyimi gerçekten önemli ölçüde gelişmiş. Haptik olması sebebiyle başlarda bir basıp basmadığınızdan emin olamıyorsunuz. Fakat ben 1 güne alıştım ve çok daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunduğunu gördüm. Bir diğer yandan Huawei Share etiketi de bu bölgenin altına gizlenmiş. Geniş bir alanda kullanım imkanı sağlayan tarz ise P40 Pro, Mate40 Pro gibi cihazları kolayca bilgisayarınız ile eşleyebilirsiniz. Çoklu Ekran İşbirliği özelliğiyle telefonunuzun ekranını paylaşabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Aynı zamanda Huawei telefonunuz ile MateBook X Pro arasındaki dosya transferini de sürükle-bırak metodu ile saniyeler içerisinde gerçekleştirebilmek de büyük bir lüks. Yanımda Mate40 Pro ve MatePad Pro taşıyan biri olarak ekosistem bazlı kullanımın rahatlığı farklı olduğunu belirteyim.
Huawei MateBook X Pro teknik özellikleri
Son olarak işin deneyimi yerine teknik özelliklerine gelelim. Intel’in Core i7 1135G7 işlemcisi, 16 GB 4266 MHz bellek ve 1 TB M.2 SSD depolama alanı ile geln MateBook X Pro’nun iki farklı versiyonu da mevcut. Yukarıda yazdığım konfigürasyonları içeren ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu olan cihazın, daha uygun fiyatlı Intel Core i5 1135G7 işlemcisi içeren sürümü de satılıyor.
Benchmark testleri
Performans noktasında özellikle mobil kanadında önemli bir atılım yapan 11. Nesil işlemci ve Irıs Xe grafik birimi ile yaptığım testlerde aldığım sonuçlar ise şu şekilde;
Blender;
bmw27 render süresi 10 dk 31 sn çıkarken classroom render süresi ise 28 dk 16 sn sürdü. Bu testi 10. nesil işlemcili 2020 versiyonu ile yaptığımızda 14 dk 25 sn ve 42 dk 21 sn sürdüğünü gözlemledik.
3D Mark;
Dahili grafik birimlerine sahip bilgisayarlara yapılan Night Raid testinde 5.848 işlemci, 17.982 grafik ve 13.713 ortalama puan almayı başarıyor. Bir önceki nesilde bu puan 8.844.
Cinebench;
R15 versiyonunda 185 tekli, 6222 çoklu çekirdek performansı alıyor.
R20’de ise 501 tekli, 1579 çoklu çekirdek skorunu görmekteyiz.
En yeni versiyon R23’te ise 1413 tekli ve 4056 çoklu çekirdek performansı sunuyor.
Bu verileri bir önceki nesil ile kıyasladığımızda bile ciddi bir fark görmekteyiz.
Bu şekilde baktığımızda elimizin altında gerçekten güçlü bir bilgisayar olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra sevilen güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ile kolayca Windows’a giriş yapma özelliği yerini koruyor. Ses deneyiminde ise Serbest Dokunuş bölgesinin altında yer alan iki mikrofon ve 4’e çıkarılan hoparlör sayısı ile hem Zoom vb. platformlardan katılacağınız toplantılarda deneyim artırılırken, müzik deneyimi de daha bir çevresel olarak ayarlanmış. Ancak ses yüksekliği ve kalite açısından geçtiğimiz seneki model sanki biraz daha tatmin edici idi. Ancak bu seneki versiyonda da oldukça iyi ve yüksek bir ses sunduğunu belirtelim. Hatta birçok bu tarzdaki ince yapılı laptoplara göre çok çok iyi seviyede.
Uzun kullanım, rahat kullanım
Son olarak pil seviyesine geldiğimizde 56 Wh bir batarya kullanan Huawei MateBook X Pro bir Huawei dizüstü bilgisayar klasiği 65 Watt şarj aletiyle beraber geliyor. Benim gibi bir ekosistem kullananlar için bu bir nimet. Çünkü bu sayede tek bir şarj aleti ile tüm ürünleri kolayca şarj edebiliyorsunuz. Tam şarjı yaklaşık 1,5 saat süren MateBook X Pro’yu 1 saat içerisinde %75’i aşan yapıda şarj edebilmeniz sağlanıyor. Tam şarjda ise 10 saate varan film izleme deneyimi de oldukça başarılı.
Genel olarak baktığımızda benim zaten keyifle kullandığım bir ürünün daha güçlü, daha yenilikler ile dolu ve daha kullanışlı hale geldiğini söyleyebiliriz. Huawei MateBook X Pro gerçekten benim her zaman her yere taşımak isteyebileceğim bir laptop olmuş.
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İnceleme
PHILIPS TAT2205 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk !
PHILIPS TAT2205, TWS dediğimiz tam kablosuz bluetooth kulaklıklar serilerinden yenisi bünyesine ekledi. Uygun fiyatıyla dikkat çeken TAT2205 modeli test ettiğimiz en küçük boyuttaki tam kablosuz bluetooth kulaklığı konumunda.
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/c3785295
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Trendyol üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://ty.gl/coccno30
PHILIPS TAT2205 İncelemesi | Ufacık tefecik içi dolu turşucuk !
Bu kulaklık kutu formuyla dikkat çekiyor. Kulaklık yapısı da kutusu gibi küçük boyutlara sahip. Bu sayede cepte, çantada avuç içerisinde güvenle taşınabiliyor. Oldukça hafif olan PHILIPS TAT2205 ses konusunda da başarılı. 6mm ses sürücüsüne sahip olan model bass konusunda gerçekten iyi işler çıkarıyor. Bass severlerin bu modeli oldukça seveceğini söyleyebiliriz. Tizleri basslara göre biraz daha baskılanmış kalsa da midler konusunda da iyi olduğunu söylemek mümkün. Ek olarak enstrümanları da çok rahat bir şekilde birbirinden ayırabiliyorsunuz.
Bunun dışında kulakçık yapısı kulağınıza tam olarak oturuyor. Kutu içerisinde kulak yapınıza göre değiştirebileceğiniz iki farklı boyutta kulakçık daha geliyor. İçerisinde bunlara ek olarak bir de type-C şarj kablosu çıkıyor. Herhangi bir ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliğine sahip olmasa da kulakçıklar kulağınızı tamamen kapatabildiği için dışarıdaki sesleri kulağınıza vermiyor. Aynı zamanda kulaklıktan verilen sesi de dışarıya aktarmıyor. Mikrofon kalitesinin de kulaklık yapısının sapsız olması sebebiyle ortalama seviyede olduğunu söylemek mümkün.
Batarya kısmında ise tek şarjla kulaklık 4 saat boyunca bluetooh üzerinden kesintisiz çalabiliyor. Bununla birlikte kutusuyla 8 saat daha ekleniyor ve toplam 12 saatlik bir kullanım senaryosuna varıyor. Eğer 15 dakikalık bir şarj edimi söz konusu ise 1 saatlik bir oynatmaya izin veriyor.
Kulaklıklar üzerinde bulunan iki adet tuş ile kendiniz bu kulaklığın fonksiyonunu ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz durdur/başlat, isterseniz şarkıyı ilerlet/geri sar veya Google Asistan/Siri’yi aktif edebiliyorsunuz. Oldukça işlevsel olan bu tuşlar sayesinde telefonunuzu elinize almadan bu işlevleri yerine getirebilmek kullanımı kolaylaştırıyor.
PHILIPS TAT2205 hakkında daha fazla bilgi için buradaki linke göz atabilirsiniz: https://www.philips.com.tr/c-p/TAT2205BL_00/2000-series-true-wireless-kulak-ici-kulaklik
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/c3785295
PHILIPS TAT2205 Bluetooth kulaklığa Trendyol üzerinde incelemek ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz: https://ty.gl/coccno30
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