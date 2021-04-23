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Huawei MateBook X Pro yeni versiyonu ile karşımızda! Şahsen bir sene boyunca 2020 modelini severek kullandığım cihaz, 11. Nesil Core i7 işlemci ve önemli artıları ile beraber geliyor.

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Huawei MateBook X Pro: Hem güçlü hem taşınabilir

MateBook ailesi farklı fiyat ve performans değerlerinde gerçekten iyi ürünler ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Uygun fiyatlı ancak günlük işlerden fazlasını yapabilecek MateBook D14 ve D15 oldukça iyi satışlar yakalarken, büyük ekran isteyenler için MateBook D16 da geçtiğimiz dönemde piyasaya girmişti. Şimdi ise MateBook ailesinin tepe modeli olan Huawei MateBook X Pro yenilenmiş haliyle karşımıza çıkıyor.

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Tasarımsal olarak bir önceki nesile fazlasıyla benzeyen X Pro, en kalın noktasında 14,6 mm ve ince noktasında 4,9 mm incelik sunarken metal kasasına rağmen 1,33 kg hafifliğiyle beraber dikkat çekiyor. 13,9 inç boyutundaki ekranı birçok kişi için başta farklı gelebilir. 3:2 ekran oranı ve 3000 x 2000 piksel çözünürlüğü ile 3K bir ekran sunduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız alışılagelmiş 16:9’dan farklı olsa da kullanım olarak çok daha rahat. Hem daha fazla içerik görebilir hem de daha büyük bir alana sahip olabiliyorsunuz. Dokunmatik olması ise büyük bir kullanım rahatlığı.

Dokunmatik ekrandan ekran görüntüsü almak

Hatta bu dokunmatik ekranına eklenen yeni bir özellik ile tıpkı Huawei telefonlarında olduğu gibi 3 parmağınızı yukarıdan aşağıya hareket ettirerek kolayca ekran görüntüsü alabilir, bu ekran alıntısındaki metini kolayca yazıya dökebilirsiniz. Lightshot vb. programlara gerek kalmadan bu işlemi yapmak özellikle biz editörler için büyük rahatlık. Elbette ekranda sRGB desteği %100 oranında ve TÜV Rheinland göz konforu desteği de var. Bu sayede özellikle akşam saatlerinde gece yatarken başıma ağrı girmemesi için göz konforunu açarak daha rahat bir deneyim sunabiliyor.

Son olarak ekranın yan ve üst tarafında olan 4,4 mm’lik gerçekten ince çerçeveler de size çok konforlu bir ekran deneyimi sunarken, bu çerçeveyi tutmak adına Huawei kanadı bazı modellerinde de olduğu gibi 720p değerindeki web kamerasını klavyede F6 ve F7 tuşları arasına gizlemiş. Böylece hem ekrandan bir taviz verilmemiş oluyor, hem de gizlenebilir kamerası sayesinde uzaktan birilerinin erişmesi gibi bir sıkıntı da ortadan kalkmış oluyor.

Kullanışlı klavye, Serbest Dokunuş özelliği

Klavyeden bahsetmişken, gerçekten kullanımı çok konforlu ve boyutu büyük olan bu klavyeyi zaten seviyordum. Elbette bu nesil ile de rahatlıkla kullanmaya devam ediyorum. Basış hissi oldukça yerinde ve sessiz yapıdaki klavyede 2 kademeli aydınlatma da mevcut. Bu sayede geceleri çalışması da bir o kadar rahat hale geliyor. Enter, backspace ve sağ shift tuşlarının tam boy olması klasik klavyeye alışkın kişiler için büyük kolaylık.

Klavyenin hemen altında konumlandırılan Free Touch adını alan yeni dokunmatik alan ise bambaşka bir seviyeye geçmiş. Üzerinde yer alan 8 ayrı piezoelektrik plaka ile haptik bir sisteme geçilen bu yüzeyde zaten çok sevdiğim touchpad deneyimi gerçekten önemli ölçüde gelişmiş. Haptik olması sebebiyle başlarda bir basıp basmadığınızdan emin olamıyorsunuz. Fakat ben 1 güne alıştım ve çok daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunduğunu gördüm. Bir diğer yandan Huawei Share etiketi de bu bölgenin altına gizlenmiş. Geniş bir alanda kullanım imkanı sağlayan tarz ise P40 Pro, Mate40 Pro gibi cihazları kolayca bilgisayarınız ile eşleyebilirsiniz. Çoklu Ekran İşbirliği özelliğiyle telefonunuzun ekranını paylaşabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Aynı zamanda Huawei telefonunuz ile MateBook X Pro arasındaki dosya transferini de sürükle-bırak metodu ile saniyeler içerisinde gerçekleştirebilmek de büyük bir lüks. Yanımda Mate40 Pro ve MatePad Pro taşıyan biri olarak ekosistem bazlı kullanımın rahatlığı farklı olduğunu belirteyim.

Huawei MateBook X Pro teknik özellikleri

Son olarak işin deneyimi yerine teknik özelliklerine gelelim. Intel’in Core i7 1135G7 işlemcisi, 16 GB 4266 MHz bellek ve 1 TB M.2 SSD depolama alanı ile geln MateBook X Pro’nun iki farklı versiyonu da mevcut. Yukarıda yazdığım konfigürasyonları içeren ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu olan cihazın, daha uygun fiyatlı Intel Core i5 1135G7 işlemcisi içeren sürümü de satılıyor.

Benchmark testleri

Performans noktasında özellikle mobil kanadında önemli bir atılım yapan 11. Nesil işlemci ve Irıs Xe grafik birimi ile yaptığım testlerde aldığım sonuçlar ise şu şekilde;

Blender;

bmw27 render süresi 10 dk 31 sn çıkarken classroom render süresi ise 28 dk 16 sn sürdü. Bu testi 10. nesil işlemcili 2020 versiyonu ile yaptığımızda 14 dk 25 sn ve 42 dk 21 sn sürdüğünü gözlemledik.

3D Mark;

Dahili grafik birimlerine sahip bilgisayarlara yapılan Night Raid testinde 5.848 işlemci, 17.982 grafik ve 13.713 ortalama puan almayı başarıyor. Bir önceki nesilde bu puan 8.844.

Cinebench;

R15 versiyonunda 185 tekli, 6222 çoklu çekirdek performansı alıyor.

R20’de ise 501 tekli, 1579 çoklu çekirdek skorunu görmekteyiz.

En yeni versiyon R23’te ise 1413 tekli ve 4056 çoklu çekirdek performansı sunuyor.

Bu verileri bir önceki nesil ile kıyasladığımızda bile ciddi bir fark görmekteyiz.

Bu şekilde baktığımızda elimizin altında gerçekten güçlü bir bilgisayar olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra sevilen güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ile kolayca Windows’a giriş yapma özelliği yerini koruyor. Ses deneyiminde ise Serbest Dokunuş bölgesinin altında yer alan iki mikrofon ve 4’e çıkarılan hoparlör sayısı ile hem Zoom vb. platformlardan katılacağınız toplantılarda deneyim artırılırken, müzik deneyimi de daha bir çevresel olarak ayarlanmış. Ancak ses yüksekliği ve kalite açısından geçtiğimiz seneki model sanki biraz daha tatmin edici idi. Ancak bu seneki versiyonda da oldukça iyi ve yüksek bir ses sunduğunu belirtelim. Hatta birçok bu tarzdaki ince yapılı laptoplara göre çok çok iyi seviyede.

Uzun kullanım, rahat kullanım

Son olarak pil seviyesine geldiğimizde 56 Wh bir batarya kullanan Huawei MateBook X Pro bir Huawei dizüstü bilgisayar klasiği 65 Watt şarj aletiyle beraber geliyor. Benim gibi bir ekosistem kullananlar için bu bir nimet. Çünkü bu sayede tek bir şarj aleti ile tüm ürünleri kolayca şarj edebiliyorsunuz. Tam şarjı yaklaşık 1,5 saat süren MateBook X Pro’yu 1 saat içerisinde %75’i aşan yapıda şarj edebilmeniz sağlanıyor. Tam şarjda ise 10 saate varan film izleme deneyimi de oldukça başarılı.

Genel olarak baktığımızda benim zaten keyifle kullandığım bir ürünün daha güçlü, daha yenilikler ile dolu ve daha kullanışlı hale geldiğini söyleyebiliriz. Huawei MateBook X Pro gerçekten benim her zaman her yere taşımak isteyebileceğim bir laptop olmuş.