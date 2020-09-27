Polestar Precept konsepti, seri üretime geçecek!

Volvo‘nun elektrikli otomobil markası olan Polestar, bu yılın başlarında Precept adındaki konseptini duyurmuştu. Bugün yapılan bir açıklamada Precept’in, seri üretim modeli olmasına yönelik geliştirme çalışmalarının olduğu söylendi.

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Pekin Otomobil Fuarı‘nda konuşan Polestar CEO‘su Thomas Ingenlath, konseptin duyurulmasından sonra çok fazla ilgi gördüğünü ve bundan dolayı konsepti seri üretime geçirmeye karar verdiklerini açıkladı.

Precept’in seri üretim modeline dair pek fazla detaya girilmedi. Precept tanıtıldığında geri dönüştürülmüş plastik şişeler, balık ağları ve ketenden yapılmış iç mekanı ile oldukça ilgi çekmişti. Polestar, bu çevre dostu felsefeyi, üretim modellerinde büyük oranda uygulamaya çalışacağını vurguladı. Aracın, Çin‘deki yeni bir tesiste üretileceği açıklandı.

Aracın satışa ne zaman çıkacağına dair bilgi vermeyen Polestar, Precept’te, açılı gövde tasarımı, gömme kapı kolları ve simetrik açılan kapılar gibi ilginç detaylara yer vermiş. Geleneksel ön ızgaranın yerini “SmartZone” adı verilen bir kısım almış. Ayrıca araçta radar üniteleri, ultrasonik sensörler ve yarı otonom sürüş sistemi için yüksek çözünürlüklü geniş açılı bir kamera yer alıyor.

İç mekanda ise 2+2 şeklinde bir oturma düzeni yer alıyor. Altı düzleştirilmiş direksiyon simidine, 9 inçlik dijital gösterge paneli ve Google Assistant destekli 15 inçlik Android tabanlı bir bilgi-eğlence sistemi eşlik ediyor.

Performans verileri paylaşılmayan araçta, uzun dingil mesafesinin sunduğu avantaj ile yüksek bir pil kapasitesinin bulunacağı söyleniyor. Resmi bir açıklama olmasa da bu modelin, amiral gemisi bir sedan olarak satılacağı düşünülüyor.

Kaynak: Carscoops