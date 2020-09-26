Lamborghini Urus, Graphite Capsule paketine kavuştu!

Lamborghini Urus Graphite Capsule, modifiye şirketlerinin elinden çıkmış gibi duruyor. Fakat doğrudan Lamborghini tarafından, satışa sunulan bir kişiselleştirme paketi.

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Urus Graphite Capsule, Bianco Monocerus, Nero Noctis, Grigio Nimbus ve Grigio Keres olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alınabiliyor. Bu pakette gövde renginden bağımsız olarak aracın ön-arka tamponlar ve yan eteklerin alt kısımları, gövde renginin mat haliyle boyanmış.

Urus’un bu özel paketinde Arancio Leonis, Arancio Dryope, Giallo Taurus ve Verde Scandal olmak üzere dört farklı parlak detay rengi yer alıyor. Ön splitter, kapı içleri, arka rüzgarlı ve bu pakete özel 23 inç boyutlu Taigete jantlarda bu detay renklerini görmek mümkün. Ayrıca bu pakette egzozlar, siyah krom kaplamayla geliyor.

Graphite Capsule paketi sadece dış görünümde değil iç mekanda da kendine yer buluyor. Gösterge paneli ve kapı panellerinde koyu renkli anodize alüminyum kaplamalar, mat yüzeyli karbon fiber kaplamalar ve dış mekandaki vurgu renklerinin içerde de yer aldığı birçok detay yer alıyor.

Lamborghini’nin Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Giovanni Perosino, ” Lamborghini Urus, süper spor mirasımızın DNA’sına sahip doğal tasarımı ile neredeyse sınırsız bir kişiselleştirme potansiyeline sahip. Urus Graphite Capsule, müşterilerimize, onların kişilikleri ve yaşam tarzlarını, Lamborghini’lerine bir damga gibi vurma fırsatını sunan en son koleksiyonumuz.” dedi.

Kaynak: Carscoops