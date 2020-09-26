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Lamborghini Urus, Graphite Capsule paketine kavuştu!
Lamborghini Urus Graphite Capsule, modifiye şirketlerinin elinden çıkmış gibi duruyor. Fakat doğrudan Lamborghini tarafından, satışa sunulan bir kişiselleştirme paketi.
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Urus Graphite Capsule, Bianco Monocerus, Nero Noctis, Grigio Nimbus ve Grigio Keres olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle alınabiliyor. Bu pakette gövde renginden bağımsız olarak aracın ön-arka tamponlar ve yan eteklerin alt kısımları, gövde renginin mat haliyle boyanmış.
Urus’un bu özel paketinde Arancio Leonis, Arancio Dryope, Giallo Taurus ve Verde Scandal olmak üzere dört farklı parlak detay rengi yer alıyor. Ön splitter, kapı içleri, arka rüzgarlı ve bu pakete özel 23 inç boyutlu Taigete jantlarda bu detay renklerini görmek mümkün. Ayrıca bu pakette egzozlar, siyah krom kaplamayla geliyor.
Graphite Capsule paketi sadece dış görünümde değil iç mekanda da kendine yer buluyor. Gösterge paneli ve kapı panellerinde koyu renkli anodize alüminyum kaplamalar, mat yüzeyli karbon fiber kaplamalar ve dış mekandaki vurgu renklerinin içerde de yer aldığı birçok detay yer alıyor.
Lamborghini’nin Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Giovanni Perosino, ” Lamborghini Urus, süper spor mirasımızın DNA’sına sahip doğal tasarımı ile neredeyse sınırsız bir kişiselleştirme potansiyeline sahip. Urus Graphite Capsule, müşterilerimize, onların kişilikleri ve yaşam tarzlarını, Lamborghini’lerine bir damga gibi vurma fırsatını sunan en son koleksiyonumuz.” dedi.
Kaynak: Carscoops
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Tesla CyberCoupe, sanal ortamda hayal edildi!
İlginç keskin hatlara sahip Tesla CyberTruck, hem garip karşılanmıştı hem de yeni bir tasarım akımı başlatmıştı. Matteo Gentile isimli tasarımcı ise bu akımdan etkilenerek, “Tesla CyberCoupe” fikrini paylaşmış.
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CyberTruck’tan aşina olduğumuz LED şerit şeklindeki ön ve arka farlar, CyberCoupe‘de de yerini almış. Köşeli tavan çizgisi, keskin hatlı çamurlukları ve büyük lastikleriyle birlikte tam olarak istenilen tasarım çizgisi yakalanmış.
Aracın, birkaç eklenti yapılmış siyah renkli halinin, efsane Knight Rider (Ülkemizde Kara Şimşek olarak bilinen) serisindeki KITT‘e oldukça benzeyeceği de düşünülüyor. Ayrıca Knight Rider serisinin, uzun metrajlı bir film olarak geri döneceğini de hatırlatalım. Fakat ana karakterin hangi aracı kullanacağı henüz belli değil.
David Hasselhoff‘un, Michael Knight rolünü oynadığı 1980‘lerin televizyon serisinde, Pontiac Firebird kullanılmıştı. Kabininde bir sürü düğmeler barındıran o aracın aksine, eğer yeni filmde CyberCoupe kullanılırsa o düğmelerden eser kalmazdı. Çünkü Tesla’nın klasik merkezi dokunmatik ekranıyla ve sesli komutlarıyla bütün komutlar yerine getirilirdi. Ayrıca elektrikli olacağını da hesaba katarsak daha sessiz ve hızlı kaçış sahnelerine de temel hazırlanmış olurdu. Tabi bunların olması için öncelikle doğru kişilerin bu tasarımı gömesi lazım.
Kaynak: Carscoops
NOT: Matteo Gentile’nin, Tesla ile herhangi resmi bir bağlantısı yoktur. Söz konusu görseller tamamen Matteo Gentile’nin kişisel fikirlerini yasnıtmaktadır.
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BMW X8 prototipi, casus kameralara yakalandı!
BMW‘nin son zamanlarda X7‘yi yenileme çalışmalarıyla meşgul olduğu biliniyordu. Fakat bu prototipin X7’den biraz farklı olması, bir süredir dedikoduları gezen X8‘i hatırlattı.
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Söz konusu prototipin arka kısmına baktığımızda, BMW’nin yine bir şaşırtıcı tasarımla karşımıza çıkma ihtimali ürpertmiyor değil(Bkz: Yeni M3 ve M4). Bazı kaynaklara göre X8, yalnızca eğimli tavana sahip bir X7 olmayacak. Karşımıza, BMW’den beklenenden farklı bir SUV olarak çıkacağı söyleniyor.
Aracın omuz çizgisine bakıldığında aracın, bir X4 veya X6‘dan çok X2 gibi görünmesi olası. X8’in, bir coupe SUV gibi eğimli bir bagaj kapağı yerine daha dik bir bagaj kapağı görünüyor. Ön kısma baktığımızda ise, prototipin yanındaki X7’yi göz önünde bulundurursak, X7’den farklı bir ön yüzle karşılaşmamız olası bir durum.
İlk dedikodulara göre X8 M45e plug-in hibrit modelinde, BMW X5 xDrive45e modelinde yer alan 388 beygir güç ve 600 Nm torka sahip motor kullanılacak. Fakat X8 M45e‘nin biraz daha uysal bir model olacağını da unutmamak lazım. Daha vahşi bir varyasyon için X8 M adının kullanılacağı düşünülüyor. Bu varyasyon için ise M5 ve yeni M3 Competition‘da yer alan, arkadan itişe meyilli bir dört çeker sistemin yer aldığı, 750 beygirlik bir motorun kullanılması bekleniyor.
BMW X8’in 2021 yılı içinde tanıtılacağı, 2022 yılında ise satışa çıkacağı düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
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2021 Ford Puma ST tanıtıldı!
ST takısını ilk olarak Focus‘ta duymuştuk. Daha sonra Fiesta‘yla buluşan bu isim, şimdi Ford’un B-SUV’u Puma ile buluştu. Karşınızda Ford Puma ST!
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ST demek, performans demek. Puma ST’nin motoru, 6000 dev/dk‘da ortaya çıkan 197 beygir güç ve 2500-3500 dev/dk arasında ortaya çıkan 320 Nm tork değerlerine sahip. Altı ileri manuel şanzıman ile bu performans, ön tekerleklere iletiliyor. Ayrıca iyi bir çekiş kontrolü için Quaife sınırlı kaydırmalı diferansiyele de yer verilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlayan aracın maksimum hızı ise 220 km/s olarak açıklandı.
Ford, Puma ST’ye, eklenen güçle baş edebilmesi adına başka noktalarda da dokunuşlarda bulunmuş. Arka süspansiyonun, standart modeldekine kıyasla %50’den fazla sertleştirildiği söyleniyor. Ayrıca bütün amortisör ve yayların da normal modelden farklı olduğu belirtiliyor. Normal, Eco, Sport ve Track olmak üzere dört farklı sürüş moduna sahip Puma ST’de, %25 daha hassas bir direksiyon yer alıyor. Launch Control özelliğinin de Puma ST’de yer aldığını belirtelim.
Ford Puma ST için özel bir lastik yaratılmak istenmiş ve bu sebeple Michelin ile çalışılmış. Özel üretilen Pilot Sport 4S lastikler ile Puma ST gibi bir araçta standart olan 19 inç jantlarla uyumluluk sağlanmak amaçlanmış. Söz konusu otomobilin ufak boyutlarıyla ve yüksek şasisiyle birlikte, yüksek performans istendiği düşünülünce mantıklı bir hareket olarak görülebilir.
Puma ST’nin içi, normal Puma’ya kıyasla çok da farklı değil. ST logolu Recaro koltuklar, spor direksiyon simidi ve dikişli döşemeler gibi detaylar, aradaki farklılıkların başında yer alıyor. Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu 8 inçlik SYNC3 bilgi-eğlence sistemi, FordPass Connect özelliğini de barındırıyor. FordPass ile telefonunuz üzerinden araç kapılarını kilitlemek, aracın konumunu bulmak gibi işlevleri yapmak mümkün.
Birleşik Krallık‘ta 36 bin 300 sterlin fiyatıyla satılacak olan Puma ST’nin, Türkiye fiyatı henüz belli değil.
Kaynak: Motor Trend, Carscoops