Pokemon GO oyununa yeni karakterler geliyor

Pokemon GO, resmi lansmanından üç yıl sonra hala oyunun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geliştirici Niantic, rekor kıran oyunu taze tutmak için kolları sıvadı.

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Oyun 2016 yılında iOS‘ta piyasaya sürüldüğünde, oyuncular 150 Pokemon türü yakalayabildiler. Düzenli güncellemeler ile oyuna dahil olan Pokemon türü sayısı 480‘i aştı.

Niantic, şimdi Android ve iOS oyuncuları için yeni bir Pokemon setinin hazır olduğunu duyurdu. Yeni karekteler Sinnoh bölgesinde, denizlerden, plajlardan ve dağların ötesine geliyorlar. Karakterler, Cherubi, Gible, Hippopotas gibi isimleri alması bekleniyor. Tüm yeni Pokemonlar ya vahşi doğada yakalanabilir ya da yumurtalardan çıkarılabilir.

Pokemon GO, Lure Modülünde büyük gelişmeler elde ediyor. Çevredeki bölgeye Pokemon çekmek için üç yeni Lure Modülü eklendi: Buzul Lure Modülleri, Mossy Lure Modülleri ve Manyetik Lure Modülleri.