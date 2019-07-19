Pocophone lideri Jai Mani Xiaomi’den ayrıldı!

Pocophone, Xiaomi’nin uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlarını üreten alt markası idi. Geçtiğimiz sene ortaya çıkan bu marka Xiaomi’nin özellikle Hindistan pazarı olmak üzere güçlü akıllı telefonları ulaşılabilir fiyatla satmayı amaçlıyordu.

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Pocophone markasınının ürün müdürü Jai Mani, 2014 yılında Xiaomi bünyesinde çalışmaya başlamış ve beş yıldır Xiaomi’ye hizmet ediyordu. 2018 yılında Pocophone markası altında görevine devam etmişti. Markanın ilk modeli olan Pocophone F1 sahip olduğu fiyat etiketi ile birlikte akıllı telefon pazarını fırtına gibi estirmişti.

Jai Mani, Twitter Profilinde biyografisinde eski Pocophone, Xiaomi Hindistan ve Google’da çalışanı olduğunu belirli eden bir mesaj yer alıyor. Bu mesaj Jai Mani’nin firmadan tamamen ayrıldığını gösteriyor. Xiaomi’nin yerine kimi geçirdiği veya Mani’nin yeni çalıştığı yer hakkında bir bilgi mevcut değil. Poco markasının önümüzdeki günlerde nasıl bir dönüş yapacak göreceğiz.

Pocophone F2 modeli tanıtılacak mı?

Pocophone F1 geçtiğimiz sene 22 Ağustos tarihinde tanıtılmış ve 300 dolar fiyat etiketi ile akıllı telefon pazarında oldukça ses getirmişti. Bu modelin bir diğer önemi Xiaomi’nin ülkemize girdiğinin habercisi olan bir telefondu. Ülkemizde de rekabetçi bir fiyatla satışa sunulan model tüketiciler tarafından fiyatına göre olumlu yorumlar almıştı.

Neredeyse bir yıl olmasına rağmen Poco F2 modeli hakkında bir bilgi hiçbir yerde yer almıyor. Bu nedenle firmanın kurucusunun işinden ayrılması Poco F2’yi daha uzak tarihlerde görmemize neden olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bazı söylentilere göre Redmi K20 Pro modeli Poco F2 modeli ile aynı seviyede ürün olduğundan dolayı bu modelin çıkmayacağını düşünüyor. Yeni haberler geldikçe sizlere aktarıyor olacağız.