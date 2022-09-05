Ofisimize yeni gelen paketlerin içerisinden POCO’nun ülkemizde yeni tanıttığı F4 ve X4 GT bulunuyor. Peki POCO F4 ve X4 GT neler sunuyor, kutu içeriğinde neler var, bu videoda yakından bakıyoruz.
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POCO F4 Teknik Özellikleri:
Ekran: 6.67 inç AMOLED, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1300 nit parlaklık
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
RAM/Depolama: 8GB RAM / 256GB Depolama
Kamera: 64MP+8MP+2MP / 20MP Ön Kamera
Batarya: 4500 mAh
Şarj: 67W
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.2
POCO X4 GT Teknik Özellikleri:
Ekran: 6.67 inç IPS LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 650nit parlaklık
İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
RAM/Depolama: 8GB RAM/ 128GB Depolama
Kamera: 64MP+8MP+2MP / 16MP Ön Kamera
Batarya: 5080 mAh
Şarj: 67W
Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.3
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