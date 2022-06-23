MediaTek, amiral gemisi Android telefonlar için mevcut Dimensity 9000 işlemcisine yarım adımlık bir yükseltme olan Dimensity 9000+ yonga setini resmen duyurdu.

Yeni çip üzerinde sistem, Arm‘ın v9 işlemci mimarisini 4nm üretim süreciyle bir araya getirerek kullanıcılarına bir ultra-Cortex X2 çekirdeği (3.2GHz’e kadar hızlandırılmış), üç büyük Cortex-A710 çekirdeği ile sekiz çekirdekli bir düzen sunuyor, ve dört küçük Cortex-A510 çekirdeği bulunuyor. Yerleşik grafik bileşeni, bir Arm Mali-G710 GPU yer alıyor.

MediaTek, Dimensity 9000+‘ın önceki Dimensity 9000‘den %5 daha iyi CPU performansı ve %10 daha iyi GPU performansı sunduğunu söyledi.

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Resmi duyurudan önce, Dimensity 9000+’ın sızdırılmış test puanları, işlemciyi Qualcomm’un Snapdragon ve Apple’ın A-serisi Bionic işlemcileriyle karşılaştırdı.

Entegre LPDDR5X RAM, yapay zeka bilgi işlem yetenekleri için MediaTek’in 5. nesil Uygulama İşlemci Birimi’ne güvenmenin yanı sıra 8MB L3 CPU önbelleği ve 6MB sistem önbelleğini destekler.

Kameralar için yerleşik görüntü sinyal işlemcisi (ISP), 320MP, 18 bit HDR video kaydı seçenekleri sunuyor.

Dimensity 9000+’ın modemi, 6GHz‘in altında 5G’yi destekler (3CC taşıyıcı toplama ile 7Gbps’ye kadar indirme hızları). Ayrıca 5G/4G Dual-SIM Dual-Active‘i destekler.

Son olarak, telefon üreticilerinin en son kablosuz teknolojileri cihaza entegre etmeyi seçmesi durumunda, Wi-Fi 6E bağlantısı, Beidou III-BIC GPS ve Bluetooth 5.3‘e kadar destekler.

MediaTek ayrıca Dimensity 9000+ özelliğine sahip telefonların 2022’nin 3. çeyreğinden itibaren görünmeye başlayacağını söyledi.

Kaynak: MediaTek