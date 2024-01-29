POCO markasının orta üst konumlandırdığı yeni telefonu X6 Pro 5G’yi bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Her zaman olduğu gibi 30 dakika boyunca bir oyun 30 dakika boyunca da diğer oyunu oynuyoruz. Bu videoda ise 30 dakika boyunca PUBG Mobile, 30 dakika boyunca da telefonu zorlayabilecek oyunlardan birisi olan GTA: San Andreas Definitive Edition oynuyoruz.

POCO X6 Pro 5G segmentindeki tercih edilebilecek ve teknik detay anlamında dolu bir telefon. MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemcisi, 12GB RAM’i ve 5000 mAh bataryasıyla oyuncuların dikkatini çeken bir model olmuş. Peki siz realme POCO X6 Pro 5G’nin oyun, batarya ve sıcaklık performansları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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