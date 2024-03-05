Xiaomi’nin alt markası Poco, Ocak ayında Hindistan’da Poco X6 ve Poco X6 Pro modellerini piyasaya sürmüştü. Kısa süre sonra ülkemize de gelen ve en çok satan telefonlar listesine adını yazdıran seri Poco X6 Neo ile genişlyor. İşte tasarımı ve özellikleri.

Poco X6 Neo ile Poco X6 Serisi Genişliyor, İşte Özellikleri

Görseller, Poco X6 Neo’nun arka tarafında iki kameraya sahip olduğunu gösteriyor. Tasarım, Redmi Note 13R Pro modeline benziyor ve kaynaklar, Poco X6 Neo’nun Note 13R Pro gibi 108 MP birincil kamera ve 5.000 mAh pil ile geleceğini iddia ediyor.

Bu da Poco X6 Neo modelinin Hindistan ve küresel pazar için yeniden markalanmış bir Redmi Note 13R Pro olabileceğini düşündürüyor. Daha önce Xiaomi markaları bazı cihazları ufak tefek farklarla beraber Poco markası adı altına görmüştük

Kaynaklar ayrıca Poco X6 Neo’nun Hindistan’da 195 dolar altında fiyatlandırılacağını ve Z kuşağını hedef alacağını iddia ediyor. Bu, genç tüketicilere yönelik uygun fiyatlı bir seçenek sunmayı amaçlıyor. Poco diğer modelleriyle de benzer bir strateji izliyor.

Poco X6 Neo özellikleri ise oldukça iddialı. Eğer bu model yeniden adlandırılmış bir Redmi Note 13R Pro olacaksa, Dimensity 6080 yonga seti, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı gibi güçlü özellikler sunacağını söyleyebiliriz.

Ayrıca, 6,67 inçlik 120 Hz FullHD+ OLED ekranıyla dikkat çekecek olan telefon, 108 MP birincil kameraya 2 MP derinlik kamerası ekleyerek fotoğraf çekim deneyimini geliştirecek. Selfie kamerası ise 16MP sensör kullanacak.

Akıllı telefon aynı zamanda güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahip olacak ve 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlayacak. Bu özellikler, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü bir performans sunmayı amaçlıyor.

Poco X6 Neo’nun küresel pazara girişi, Xiaomi cephesinin Poco serisini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yeni model, uygun fiyatlı ancak güçlü özelliklere sahip akıllı telefon arayan tüketiciler için cazip bir seçenek olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Poco’nun yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!