Bugün, Apple 13 inç ve 15 inç boyutlarındaki yeni nesil M3 MacBook Air serisini duyurdu. Yeni modeller, daha hızlı CPU ve GPU performansına sahip M3 çipine, yükseltilmiş Neural Engine’e ve 2 kata kadar daha hızlı Wi-Fi özelliğine sahip. İşte Apple MacBook Air M3 özellikleri ve fiyatı.

Apple, Yeni Nesil M3 MacBook Air Serisini Duyurdu

Artık aynı anda iki harici ekrana kadar bağlanabilme özelliği sunan cihazlar, Intel’den Apple M serisi işlemcilere geçişteki birkaç özellik gerilemesinden birini telafi ediyor. M3 MacBook Air serisi çoklu ekran kullanmayı sevenlere hitap ediyor.

Ancak, iki ekranı aynı anda bağlayabilme özelliği, cihazın kapağı kapalıyken çalışıyor. Bu da MacBook Air için bir dezavantaj olabilir. Yani kapak açıksa Air ekranı da açık oluyor ve yalnızca bir harici ekrana sahip olabiliyorsunuz.

M3 MacBook Air’in teknik özellikleri oldukça etkileyici. Daha hızlı 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU ile donatılan cihaz, daha hızlı 16 çekirdekli Neural Engine’in eklenmesiyle “yapay zeka için dünyanın en iyi tüketici dizüstü bilgisayarı” olarak adlandırılıyor.

Ayrıca, Wi-Fi antenleri, Wi-Fi 6E’yi destekleyecek şekilde yükseltildi. Bu sayede cihazı en yüksek Wi-Fi hızlarında kullanabilir ve ağınızın tüm bant genişliğinden sonuna kadar yararlanabilirsiniz.

M3 MacBook Air’in genel tasarımı MacBook Air M2 modeliyle aynı görünüyor. İnce çerçeveli ekran ve düz kenarlı kasa, 13 inç ve 15 inç boyutlar için görünümden ziyade sağlam bir teknik özellik güncellemesi sunuyor.

Yeni dizüstü bilgisayarlar bugünden itibaren Apple çevrimiçi mağazasından sipariş edilebiliyor. M3 özellikli 13 inç MacBook Air’in fiyatı ABD’de 1099 dolardan başlıyor. M3 MacBook Air Türkiye fiyatı ise 47.499 TL olarak açıklandı.

15 inçlik modelin fiyatı ise ABD’de 1299 dolardan başlayacak. Türkiye’de ise 15 inç M3 MacBook Air fiyatı 54.999 TL olarak belirlendi.

Bu fiyatlar, önceki M2 serisiyle döviz cinsinden aynı fiyat noktalarına denk geliyor.

Apple cephesinin bu yeni serisi, MacBook Air kullanıcılarına daha yüksek performans ve güncel teknolojiyi sunmayı amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni MacBook Air nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!