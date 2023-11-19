Redmi’nin Note 13 ailesini, Redmi Note 13R Pro modeliyle genişletmesi bekleniyor. Sızan bilgilere göre, bu cihaz küresel pazara Poco X6 Neo adı altında giriş yapacak. İşte yaklaşan canavarın özellikleri.

Redmi Note 13R Pro, Küresel Pazarda Poco X6 Neo Olarak Piyasaya Sürülebilir

Güvenilir bir Xiaomi sızıntı kaynağı, X üzerinden Poco X6 Neo adlı cihaza dair bir ekran görüntüsü paylaşarak bu bilgiyi duyurdu. Bu adım, X6 Neo’nun Neo markasını taşıyan ilk Poco olduğunu ortaya koyuyor.

Ekran görüntüsü ayrıca X6 Neo adlı cihazın model numarasını, “2312FRAFDI” olarak gösteriyor ve “I” harfi Hindistan sürümünü temsil ediyor.

Bu numara, Redmi Note 13R Pro‘nun “2311FRAFDC” model numarasıyla uyumlu bir biçimde yeniden markalanmayı doğruluyor. C harfi Çin pazarını temsil ederken, I harfi Hindistan pazarını temsil ediyor.

Ayrıca, Poco X6 Neo’nun kod adı olan ‘gold’, Redmi Note 13 5G’ninkiyle eşleşiyor ve bu da üç akıllı telefonun benzer özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor. Sızıntı kaynağı aynı zamanda X6 Neo’nun 64MP birincil kameraya sahip olacağını iddia ediyor.

Resmi bir lansman tarihi henüz duyurulmamış olsa da, yakın zamanda X6 Neo hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı bekleyebiliriz.

Diğer Poco haberlerinde ise, Çin’de satışa sunulan Redmi Note 13 Pro’nun küresel pazarda Poco X6 5G adıyla yeniden markalanacağı konuşuluyor.

Telefon, BIS ve kısa süre önce IMDA sertifikalarını aldı. Bu da Poco X6 serisinin yakın zamanda piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

Poco X5 serisinden sonra Poco’nun yaklaşan amiral gemisi katillerinin de güçlü özelliklerle geleceği kesin. Redmi Note 13 serisi kısa sürede çok satanlar listesine adını yazdırdı. Küresel pazardaki kardeşlerinden de aynı başarıyı bekliyoruz.

Poco’nun bu yeni hamleleriyle beraber uygun fiyatlı akıllı telefon pazarında rekabet kızışabilir. Huawei, Honor ve Vivo gibi devler de bu pazarda güçlü modellerle karşımıza çıkabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Poco cephesinin yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!