Xiaomi’nin özellikle X3 ailesiyle Türkiye’de oldukça sevilen Xiaomi’nin POCO serisi X5 Pro ve X5 ile devam ediyor. İlk aşamada elimize ulaşan POCO X5 Pro’nun incelemesiyle karşınızdayız.
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İçindekiler
POCO X5 PRO İncelemesi! | Beklenen Telefon!
Not: Bu videodaki POCO X5 Pro modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
POCO X5 Pro özellikleri;
Boyut: 162,9 x 76 x 7,9 mm
Ağırlık: 181 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G
Grafik: Adreno 642L
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB UFS 2.2
Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67 Watt
Fiyat: 11.599 TL