Xiaomi’nin özellikle X3 ailesiyle Türkiye’de oldukça sevilen Xiaomi’nin POCO serisi X5 Pro ve X5 ile devam ediyor. İlk aşamada elimize ulaşan POCO X5 Pro’nun incelemesiyle karşınızdayız.

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Not: Bu videodaki POCO X5 Pro modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

POCO X5 Pro özellikleri;

Boyut: 162,9 x 76 x 7,9 mm

Ağırlık: 181 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G

Grafik: Adreno 642L

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6, BT 5.2

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67 Watt

Fiyat: 11.599 TL