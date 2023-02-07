POCO, söz verdiği gibi POCO X5 Pro telefonunu bugün piyasaya sürdü. 280 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat ile satışa sunulacak olan bu telefon önce Hindistan pazarında gelecek. Gelin lafı uzatmadan telefonun özelliklerine hızlıca bir göz atalım.

Telefonda bizleri 6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz uyarlamalı yenilime hızına sahip AMOLED ekran karşılıyor. Bu ekranda Dolby Vision, HDR10+, 1920 Hz PWM karartma ve 900 nit parlaklık özellikleri yer alıyor. Ekranın Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da belirtelim.

Cihazın kalbinde ise Snapdragon 778G yonga seti yer alıyor. RAM tarafında 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelen telefon 128 GB ve 256 GB depolamaya da sahip.

Telefonda Samsung HM2 sensörlü 108MP sensör, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera bulunuyor. 16MP ön kamera var. POCO X5 Pro 15 dakikada yüzde 50’ye kadar ve 46 dakikada yüzde 100’e kadar şarj olabilen 67W hızlı şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip.

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POCO ayrıca 2 yıllık ana Android işletim sistemi güncellemelerini ve 3 yıllık güvenlik güncellemelerini onayladı. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz telefon bu yıla damgasını vuracak gibi görünüyor.

İçindekiler POCO X5 Pro 5G özellikleri

POCO X5 Pro 5G özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz uyarlamalı yenilime hızına sahip AMOLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 778G yonga seti (4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Kryo 670 CPU)

Adreno 642L GPU

6GB / 8GB LPDDR4X RAM

128GB / 256GB UFS 2.2 dahili depolama alanı

MIUI 14 / Android 12 işletim sistemi

Çift SIM (nano + nano)

1/1.52′′ Samsung ISOCELL sensörlü 108MP arka kamera, f/1.9 diyafram açıklığı, 8MP 120 ° ultra geniş açılı kamera, f/2.2 diyafram açıklığı ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP53)

3,5 mm ses jakı, Süper doğrusal stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 162.91×76.03×7.9mm

Ağırlık: 181g

5G SA / NSA (n1/n3/n5/n8/n28/n40/n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

67W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli batarya