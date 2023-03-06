POCO X5 incelemesiyle karşınızdayız. Markanın fiyat/performans odaklı yeni telefonu POCO X5, fiyatına göre tatminkar teknik özellikleriyle beraber geliyor. Aydoğan ise deneyimlerini aktarıyor.
İlginizi çekebilir; POCO X5 PRO İncelemesi! | Beklenen Telefon!
İçindekiler
POCO X5 İnceleme | 5G’li Fiyat/Performans Telefonu!
Not: Bu videodaki POCO X5 modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.
POCO X5 özellikleri;
Boyut: 165,9 x 76,2 x 8 mm
Ağırlık: 189 gram
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G
Grafik: Adreno 619
Bellek: 8 GB
Depolama: 256 GB UFS 2.2
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 13 MP
Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 33 Watt