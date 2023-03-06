POCO X5 incelemesiyle karşınızdayız. Markanın fiyat/performans odaklı yeni telefonu POCO X5, fiyatına göre tatminkar teknik özellikleriyle beraber geliyor. Aydoğan ise deneyimlerini aktarıyor.

İlginizi çekebilir; POCO X5 PRO İncelemesi! | Beklenen Telefon!

Not: Bu videodaki POCO X5 modeli, inceleme örneği olarak Xiaomi Türkiye tarafından temin edilmiştir.

POCO X5 özellikleri;

Boyut: 165,9 x 76,2 x 8 mm

Ağırlık: 189 gram

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G

Grafik: Adreno 619

Bellek: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.1

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33 Watt