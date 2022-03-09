POCO X4 PRO 5G OFİSTE! | X3 Pro Kıyaslamalı Kutu Açılışı

POCO X4 Pro 5G modeli ofise geldi! Biz de vakit kaybetmeden merak edilen modelin kutu içeriğine göz atıyoruz.

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POCO X4 Pro 5G modeli Mobil Dünya Kongresi ardından ofisimize de ulaştı. Biz de her zaman olduğu gibi ilk aşamada kutu açılışını gerçekleştiriyoruz.