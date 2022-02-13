POCO M4 Pro 5G Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Dünyada ve ülkemizde çok sevilen markalardan birisi POCO, geçtiğimiz senenin son aylarında M serisinin yeni cihazı M4 Pro 5G’yi tanıtmıştı. Global fiyatları belli olan cihazın Türkiye fiyatı ise açıklanmamıştı.

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Türkiye fiyatları açıklanmadan önce incelemesini gerçekleştirdiğimiz POCO M4 Pro 5G modelinin teknik özelliklerine kısaca bakacak olursak; 6.6 inç boyutunda IPS LCD 90Hz ekran yenileme oranına sahip olan bir ekranı bulunuyor. Gücünü ise MediaTek Dimensity 810 işlemciden alıyor. 4GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/128GB depolama seçenekleriyle beraber geliyor. Arka tarafta 50MP+8MP kamera kuruluma sahip olan model ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 5000 mAh bataryası bulunan model 33W hızlı şarj değeri sunuyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantılarına sahip olan model Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzünü kullanıyor. IP53 sertifikası ve Stereo gibi özellikleri de bulunuyor.

POCO M4 Pro 5G Türkiye fiyatı ne kadar?

İki farklı versiyonunda ülkemize gelip gelmediği konusunda net bir bilgi bulunmasa da 6GB RAM ve 128 GB depolama olan modelinin fiyatı listelenmiş durumda. POCO M4 Pro 5G 6GB/128GB modeli için 6500 TL fiyat etiketi belirlenmiş. POCO gibi fiyat performans oranında çok sevilen bir markanın en düşük donanımlara sahip olan M serisini bu fiyatlarda açıklanması birçok POCO severi de üzmüş durumda. Global tanıtımda ise 4 GB RAM/64 GB depolama için 229 euro, 6 GB RAM/ 128 GB depolama için de 249 euro fiyatları açıklanmıştı. 64GB versiyonunun fiyatı muhtemelen daha az olacaktır ancak 6000TL üzerinde bir fiyatı olacağı tahmin ediliyor.