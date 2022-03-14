POCO X3 ailesi Türkiye’de en çok tutan serilerden biri oldu. Gerek X3 NFC, ardından gelen X3 Pro ve X3 GT modelleri hem tasarım hem performansta ön plana çıkarken, 2022 yılı itibarıyla Mobil Dünya Kongresi’nde POCO X4 Pro 5G modelini de gördük. Fakat birkaç noktada gelişen telefon, en önemli avantajlarını da yitirmiş gibi.

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POCO X4 PRO 5G İNCELEME | Sen ne yaptın Xiaomi?

POCO X4 Pro 5G özellikleri

Boyut: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm

Ağırlık: 205 gram

Koruma: IP53, Corning Gorilla Glass 5

Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120Hz, HDR10, 1200 nit

İşlemci: Snapdragon 695 5G

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Video: FHD 60fps

Ön Kamera: 16 MP

Ses: Stereo hoparlör

Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.1

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67 Watt

İnceleme POCO X4 Pro 5G 7 Puan POCO X4 Pro 5G, tasarımsal ve ekran açısından oldukça güzel bir telefon olsa da POCO X3 Pro ile kıyaslanınca eksikleri de dikkat çekiyor. ARTILARI Tasarım detayları

Tasarım detayları Ekran performansı

Ekran performansı Hızlı Şarj EKSİLERİ İşlemcide gerileme

İşlemcide gerileme Widevine L3 sertifikası

Widevine L3 sertifikası OIS desteği olmayan kamera Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

Kamera 0

Batarya 0