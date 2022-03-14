POCO X3 ailesi Türkiye’de en çok tutan serilerden biri oldu. Gerek X3 NFC, ardından gelen X3 Pro ve X3 GT modelleri hem tasarım hem performansta ön plana çıkarken, 2022 yılı itibarıyla Mobil Dünya Kongresi’nde POCO X4 Pro 5G modelini de gördük. Fakat birkaç noktada gelişen telefon, en önemli avantajlarını da yitirmiş gibi.
İlginizi çekebilir; 4K 120 Hz EKRAN! | ROG Zephyrus S17 İncelemesi
İçindekiler
POCO X4 PRO 5G İNCELEME | Sen ne yaptın Xiaomi?
POCO X4 Pro 5G özellikleri
Boyut: 164,2 x 76,1 x 8,1 mm
Ağırlık: 205 gram
Koruma: IP53, Corning Gorilla Glass 5
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED 120Hz, HDR10, 1200 nit
İşlemci: Snapdragon 695 5G
RAM: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
Video: FHD 60fps
Ön Kamera: 16 MP
Ses: Stereo hoparlör
Bağlantı: Wi-Fi 5, BT 5.1
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67 Watt
İnceleme
POCO X4 Pro 5G
ARTILARI
- Tasarım detayları
- Ekran performansı
- Hızlı Şarj
EKSİLERİ
- İşlemcide gerileme
- Widevine L3 sertifikası
- OIS desteği olmayan kamera
Editörün Kararı
- Tasarım 0
- Performans 0
- Kamera 0
- Batarya 0