POCO, sınıfının en iyisi çipsetlere sahip, bütçe dostu yeni akıllı telefonları X4 GT ve POCO F4’ü Türkiye pazarına sundu. 20 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olacak özel bir kampanya ile mi.com’dan POCO X4 GT ve POCO F4 alan kullanıcılara Redmi Buds 3 Lite kulaklık da hediye edilecek.

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POCO F4: Tüm yönleriyle son derece güçlü

Snapdragon® 870 çipsetle donatılan POCO F4, 5G destekli 7nm işlemcisiyle öne çıkıyor. POCO akıllı telefonlardaki en yüksek frekanslı ana çekirdeğe sahip olan POCO F4’ün işlem gücü, daha kısa uygulama yükleme süreleri sunuyor ve yüksek grafikli oyunlar, web sayfaları ve uygulamalarda sorunsuz kaydırma deneyimi sağlıyor. LiquidCool Technology 2.0 ve 3.112 mm² buhar odasıyla kesintisiz performans sunuyor. LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 ROM, uygulamalar genelinde çoklu görevler için yüksek hızlı veri erişimi olanağı tanıyor.

POCO serisindeki bugüne kadarki en ince model olan POCO F4, 6,67 inç E4 AMOLED ekrana ve 2,76mm ile sektördeki en küçük Nokta Ekran’a sahip. Amiral gemisi düzeyindeki ekran, 120Hz yenileme ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızıyla minimum gecikme hızı sunuyor. Cihaz, 1.300 nit ekran parlaklığıyla ayrıntılı bir şekilde görüntülüyor. Dolby Atmos ile doğrulanan çift hoparlörü, sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Üst düzey kullanıcı deneyimi ve yüksek performanslı işlevselliği POCO F4’ü amiral gemisi segmentte güç açısından en uygun maliyetli cihaz haline getiriyor.

POCO F4’ün üçlü kamera kurulumu, 64MP kamerasına ilk kez eklenen optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip. Bu, yakalanan anların mükemmel birer dijital kopyası için düşük ışıkta dahi net ve keskin görüntü kalitesi sunuyor. Cihazın 64MP ana kamerasına 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera eşlik ediyor. POCO F4’ün 4K destekli kamera kurulumu, Panoramik Selfie Modu, Gece Modu, AI Skyscaping 4.0 ve AI Erase 2.0 dahil olmak üzere çok sayıda eğlenceli ve kullanışlı özellikle birlikte geliyor.

4.500mAh pil ve 67W turbo şarj özelliğine sahip olan POCO F4, 38 dakika içinde %100 şarj oluyor. Tamamen şarj edilmiş pille 10 saate kadar oyun oynama, 21 saate kadar video oynatma ve 119 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Cihaz, şarj hızı ve kararlılığı için elektrik akımını iki ayrı yöne yönlendiren MMT hızlı şarj teknolojisini kullanıyor ve pil performansının uzun süre en üst düzeyde kalmasına olanak tanıyor.

Gece Siyahı, Ayışığı Grisi ve Nebula Yeşili renkleriyle hazırlanan F4 aynı zamanda ücretsiz Youtube Premium aboneliği ve satın alındıktan sonra ilk 6 ay içinde geçerli tek seferlik ücretsiz ekran onarımı hediye ediyor. POCO F4 13.999 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışta.

X4 GT: Oyun ve eğlenceye yönelik yüksek performanslı hız canavarı

MediaTek Dimensity 8100 çipset ve TSMC 5nm işlemciye sahip olan POCO X4 GT, ısınma sorunları yaşamadan düşük güç tüketimiyle yüksek performans sunuyor. Amiral gemisi LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 ROM özellikleri X4 GT’yi RAM ve depolama açısından POCO’nun en hızlı modellerinden biri haline getirirken kullanıcıların yüksek FPS hızlarında oyun oynayabilmelerine olanak tanıyor. Liquid Technology 2.0 soğutma sistemi, SoC’yi serin tutuyor ve performansta herhangi bir azalma olmadan kullanıcıların cihazın sınırlarını zorlamasına olanak tanıyor.

POCO’nun ürettiği cihazlarda ilk kez kullanılan 20.5:9 LCD ekran en boy oranı, X4 GT’nin elde rahat ve kolayca tutulmasını sağlıyor. POCO’nun piyasadaki en iyi LCD ekranı sunma hedefi doğrultusunda ilk kez LCD True Display ile donatılan cihaz, ekran renk sıcaklığını dış ortam ışık koşullarına göre değiştirerek rahat bir görüntüleme sunuyor. X4 GT, rahat bir görüntüleme deneyimi için zararlı mavi ışığı donanım düzeyinde yüzde 30’a kadar azaltıyor. 1 milyar renk görüntüleyebilen cihaz, daha keskin kontrast ve daha zengin ayrıntılar için DCI-P3 renk gamutunu destekliyor.

X4 GT’nin5.080mAh pili 67W turbo şarj ile güvenli ve hızlı bir şekilde şarj oluyor. Pil 46 dakika gibi kısa bir süre içinde %100 şarj düzeyine ulaşıyor. MMT (Middle Middle Tab) teknolojisi sayesinde yalnızca 10 dakikalık bir şarjla 90 dakikadan fazla oyun oynanabiliyor.

Üçlü kamera kurulumuna ve Dolby Atmos® stereo hoparlörlere sahip olan X4 GT, 64MP ana kamerası, 8MP ultra geniş açılı kamerası ve 2 MP makro kamerası ile yakın veya uzak ayrıntıların yakalanmasına olan tanıyor. Ön tarafta bulunan 16MP kamera, kullanıcıların selfieler çekmelerini sağlıyor. Hazır 19 vlog şablonu ve taslaklar işleviyle kullanıcılar, hareket halindeyken dahi kaliteli görüntüler kaydedebiliyor ve düzenleyebiliyor.

Gri, Siyah ve Mavi renklerde hazırlanan X4 GT de kullanıcılarına ücretsiz Youtube Premium aboneliği ve satın alındıktan sonra ilk 6 ay içinde geçerli tek seferlik ücretsiz ekran onarımı hediye ediyor. POCO X4 GT 12.999 TL’lik tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla satışta.