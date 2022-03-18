Xiaomi kendi yazılımı olan MIUI’ı güncellemeye devam ediyor. Xiaomi 12 serisiyle tanıtılan MIUI 13 globale de çıkmış oldu. Hali hazırda X4 Pro modelinde Android 11 ve MIUI 13 ile gelirken, ülkemizde de çok sevilen fiyat performans oranıyla herkesin dikkatini çeken X3 Pro’ya da Android 12 ile birlikte MIUI 13 gelmiş oldu. Biz de MIUI 13’e gelen özelliklere hızlıca göz attık. Peki siz MIUI 13 hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

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