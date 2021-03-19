Honor, Snapdragon 888 kullanacak olan yeni telefonunu doğruladı!

Honor CEO’su George Zhao, Huawei’den ayrılarak bağımsız olan şirketin karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgili Çin medyasına konuştu. Röportajda, Snapdragon 888 yonga seti tabanlı yeni Honor Magic akıllı telefonunun Qualcomm ortaklığıyla piyasaya çıkacağını açıkladı. Ayrıca yine konuşma esnasında, Magic serisinin Huawei Mate ve P serilerini geride bırakacağını da belirtti. George Zhao, Huawei’den ayrılmanın iki taraf içinde saygılı bir biçimde olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca iki şirket arasında bir veda partisinin düzenlendiğini de söyledi.

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Honor, nasıl bir yol haritası izleyecek?

Marka, yakında çıkması beklenen MagicBook için donanım tedarik etmek üzere Intel ve AMD ile görüşüyor. George Zhao, yaptığı konuşmada yeni ekipler oluşturmaktan, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktan bahsetti. Ayrıca CEO, Huawei‘nin yaptığı gibi dahili şirketler yerine harici ortaklarla da iş birliğine gidecek. Bununla birlikte, akıllı telefonlarda gelişmiş kamera özelliklerinin bulunacağını da belirtti.

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Önceden yayınlanan rapora göre Honor, bu Temmuz ayında ilk gerçek amiral gemisini piyasaya sürecek. Bu cihaz, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Şirket, bu yılın başında Honor V40 serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Bu cihazların MediaTek Dimensity 1000+’dan gücünü alması sebebiyle tam anlamıyla bir amiral gemisi olduğu söylenemiyor. Şirket, mevcut durumda Snapdragon 888, Dimensity 1200 gibi birçok platformdan çip tedarik ediyor. Bununla birlikte yakında V40 Lite Luxury Edition, 40S ve 10C gibi cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor.