GENERAL MOBILE GM 21 PRO GELDİ! | Yeni pro neler sunuyor?

Samsung Galaxy A52 incelemesiyle karşınızdayız. 4.000 TL fiyatla satışa sunulan ancak 3.800 civarına düşen Galaxy A52’nin detaylarına bakıyoruz.

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Samsung Galaxy A52 özellikleri

Samsung Galaxy A52 8.4 mm inceliğinde ve 189 gram ağırlığıyla beraber geliyor. Çerçevesi ve arkası plastik olarak seçilen Galaxy A52’nin tutuş hissiyatı ise güzel. Hiç parmak izi bırakmayan ve rahat bir kullanım vadeden cihaz, tek elle rahat kullanılabilir yapıda.

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Ekran Özellikleri

6,5 inç boyutunda ve Super AMOLED panel kullanan Samsung Galaxy A52, 90 Hz tazeleme hızı da sunuyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran, 800 nit parlaklığa kadar çıkarken, video ve oyun keyfinizde oldukça iyi vakit geçirmenizi de sağlıyor. Çene kısmında biraz çerçeve kalan üründe nokta çentik kısmı da mevcut.

Donanım Özellikleri

Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G’den alan telefonda 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı da yer alıyor. Hibrit SIM seçeneği bulunan telefonda ikinci SIM yuvasını dilerseniz SD kart alanı olarak da kullanabilirsiniz. Ben kullanırken 256 GB bir kart kullandım ve geniş geniş depolama rahatlığını da yaşadım.

Kamera Özellikleri

Kamera tarafına geldiğimizde ise 64 MP değerinde ve OIS destekli bir kamera dörtlüsü ile geldiğini söyleyelim Samsung Galaxy A52’nin. Yardımcı kameralar olarak 12 MP geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP değerinlik sensörü yer alıyor. 4K 30 fps, 1080p 60 ve 30 fps çekim yapabilen cihazda 1080p 60fps ve 4K 30fps çekimlerde sabitleme çalışmıyor. Kalite olarak da ciddi gelişmeler gördüğümüz Galaxy A serisinde bir amiral gemi kalitesinde ön ve arka kamera performansı sunduğunu belirtmek gerek. 32 MP ön kamerası da 4K çekim yapabildiğinin de altını çizelim.

Diğer özellikler

Deneyim olarak stereo hoparlör barındıran telefonda ikinci hoparlör ahizeden kullanıldığı için tam bir çevresel ses deneyimi olmasa da mono olanların önünde performans sunabiliyor elbette. IP67 sertifikası ise bu telefonu en farklı kılan noktalardan biri.

Batarya ve şarj noktasına geldiğimizde 4.500 mAh batarya kullanan Samsung Galaxy A52, 25 Watt’a kadar şarj desteği sunsa da kutudan 15 Watt gibi günümüzde komik bir değerde şarj aleti koymuş. Sebebini bilemiyorum fakat saçma elbet 🙂

Ancak genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy A52, tasarımı ve sunduğu özellikler ile 3.500 – 4.000 TL bandının en önemli cihazlarından biri olmayı başarıyor. Ben keyifle kullandığımı belirtmek istiyorum.