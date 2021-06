Poco X3 Pro mu Galaxy A52 mi? | Kalbim A52, Mantığım X3 Pro Diyor!

Kralın karşısına rakip olarak çıkmak kolay değil fakat Samsung Galaxy A52, Türkiye’de üretilen en prestijli cihazlardan biri olarak bunu yapmayı başardı; peki gelin bakalım Poco X3 Pro’dan iyi mi?

Fiyatlar ve opsiyonlar

Galaxy A52 4.050 – 4.100 TL aralığında bulunabiliyor. Ve 8 GB Ram’e karşılık 128 GB dahili depolama opsiyonu var. Poco X3 Pro’daysa 6’ya 128 gb ve 8’e 256 olmak üzere 2 ayrı seçenek var. Bu noktada X3 Pro için fiyatlar 3.400 TL ve 3.800 TL arasında değişiyor. Yani iki cihaz için de 128 gb dahili depolamaya sahip olan versiyonları baz aldığınızda Poco X3 Pro’nun ciddi bir fiyat avantajı var. Tamam belki kağıt üstünde Ram’iniz 2 GB azalmış oluyor fakat bunun pek bir önemi yok. Akıllı telefonlar için 6 GB Ram gayet yeterli bir değer zaten.

İşlemciler

Samsung Galaxy A52’de Snapdragon 720G sunulurken; Poco X3 Pro’da Snapdragon 860 sunuluyor. Snapdragon 860’ınsa, 720G’ye göre ciddi manada güç avantajı var. İki işlemci de her ne kadar 4G destekli olsa da; 5G’nin yakın zamanda ülkemizde yaygın hale gelmeyeceğini göze aldığımız zaman 2 cihaz da size yeterli olacaktır.

İşlemciler arasındaki güç farkını sentetik testlerle gösterelim.

AnTutu’da Poco X3 Pro 567.048 puan alırken Galaxy A52 344.487 puan aldı.

PCMark’ta Poco X3 Pro 11.268 puan alırken Galaxy A52 9.144 puan aldı.

Geekbench’te Poco X3 Pro tek çekirdekte 762 çoklu çekirdekte 2.712 puan alırken Galaxy A52 tek çekirdekte 538 çoklu çekirdekte 1.604 puan aldı.

Gördüğünüz üzere sentetik testlerde de 2 cihaz arasında ciddi bir puan farkı var. Fakat bu fark sadece sentetik testlerle de sınırlı kalmıyor. Örneğin Pubg’de Poco X3 Pro oyunu size Ultra HD grafiklerde oynatırken; Galaxy A52 HD grafiklerde oynatabiliyor. Üstelik Poco X3 Pro 2 kademelik grafik farkına rağmen Pubg’de daha yüksek FPS değerleri vermeyi de başarıyor.

Ekran

Poco X3 Pro 6.67 inç IPS LCD bir ekrana sahipken Galaxy A52 6.5 inç AMOLED bir ekrana sahip. İki cihazın ekranlarındaki tazeleme hızları da; X3 Pro için 120 Hz A52 için de 90 Hz. Bana kalırsa A52’nin 90 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekranı Poco’nun 120 Hz IPS LCD ekranını aratmıyor. Bu noktada oyumu Galaxy A52’den yana kullansam da; Poco X3 Pro’nun ekranının gayet kaliteli ve güzel olduğunu söyleyebilirim.

Öte yandan Poco X3 Pro’nun ekranı Gorilla Glass 6’yla korunurken Galaxy A52’nin ekranı Gorilla Glass 5’le korunmakta.

A52’nin buna cevabıysa suya ve toza dayanıklılık tarafında olmuş. Galaxy A52 IP67 sertifikasına sahipken maalesef Poco X3 Pro IP53’le sınırlı kalmış. Bu da Poco X3 Pro’yu suya ve toza karşı daha açık hale getiriyor. Fakat parmak izi okuyucu tarafında Galaxy A52 ekran altı parmak izi okuyucuya sahip ve bence A52’deki parmak izi okuyucu yavaş çalışan bir parmak izi okuyucu. Poco X3 Pro’nun parmak izi okuyucusuysa fiziksel, güç tuşuna entegre ve gayet hızlı bir biçimde çalışıyor. Aynı şekilde A52 tarafında yüz tanıma da X3 Pro’ya göre daha yavaş.

Hoparlör

İki cihaz da stereo hoparlörlere sahip ve sesi gayet güzel vermeyi başarıyorlar. Galaxy A52’nin son sesi Poco X3 Pro’ya göre bir nebze kısık kalırken X3 Pro bu yönde A52’ye üstünlük sağlıyor. Ama genel anlamda iki cihazın da hoparlörleri tam not almayı başarıyor.

Arayüz konusunda da One UI kullanmayı seven biri olarak A52’yi kullanmak benim için çok keyifliydi. Poco’nun arayüzüne göre kullanımının daha kolay ve akıcı olduğunu düşündüğüm One UI da, A52’yi tercih etmek için önemli bir sebep olarak görülüyor.

Cihazlarla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak ve bu cihazların kamera performansını verimli bir şekilde kıyaslayabilmeniz adına sizi videomuzu izlemeye davet ediyoruz.