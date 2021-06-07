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Poco X3 Pro mu Galaxy A52 mi? | Kalbim A52, Mantığım X3 Pro Diyor!
Kralın karşısına rakip olarak çıkmak kolay değil fakat Samsung Galaxy A52, Türkiye’de üretilen en prestijli cihazlardan biri olarak bunu yapmayı başardı; peki gelin bakalım Poco X3 Pro’dan iyi mi?
Poco X3 Pro ve Galaxy A52’nin güncel fiyatlarını (Hepsiburada) görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Poco X3 Pro ve Galaxy A52’nin güncel fiyatlarını (Trendyol) görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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İçindekiler
Fiyatlar ve opsiyonlar
Galaxy A52 4.050 – 4.100 TL aralığında bulunabiliyor. Ve 8 GB Ram’e karşılık 128 GB dahili depolama opsiyonu var. Poco X3 Pro’daysa 6’ya 128 gb ve 8’e 256 olmak üzere 2 ayrı seçenek var. Bu noktada X3 Pro için fiyatlar 3.400 TL ve 3.800 TL arasında değişiyor. Yani iki cihaz için de 128 gb dahili depolamaya sahip olan versiyonları baz aldığınızda Poco X3 Pro’nun ciddi bir fiyat avantajı var. Tamam belki kağıt üstünde Ram’iniz 2 GB azalmış oluyor fakat bunun pek bir önemi yok. Akıllı telefonlar için 6 GB Ram gayet yeterli bir değer zaten.
İşlemciler
Samsung Galaxy A52’de Snapdragon 720G sunulurken; Poco X3 Pro’da Snapdragon 860 sunuluyor. Snapdragon 860’ınsa, 720G’ye göre ciddi manada güç avantajı var. İki işlemci de her ne kadar 4G destekli olsa da; 5G’nin yakın zamanda ülkemizde yaygın hale gelmeyeceğini göze aldığımız zaman 2 cihaz da size yeterli olacaktır.
İşlemciler arasındaki güç farkını sentetik testlerle gösterelim.
AnTutu’da Poco X3 Pro 567.048 puan alırken Galaxy A52 344.487 puan aldı.
PCMark’ta Poco X3 Pro 11.268 puan alırken Galaxy A52 9.144 puan aldı.
Geekbench’te Poco X3 Pro tek çekirdekte 762 çoklu çekirdekte 2.712 puan alırken Galaxy A52 tek çekirdekte 538 çoklu çekirdekte 1.604 puan aldı.
Gördüğünüz üzere sentetik testlerde de 2 cihaz arasında ciddi bir puan farkı var. Fakat bu fark sadece sentetik testlerle de sınırlı kalmıyor. Örneğin Pubg’de Poco X3 Pro oyunu size Ultra HD grafiklerde oynatırken; Galaxy A52 HD grafiklerde oynatabiliyor. Üstelik Poco X3 Pro 2 kademelik grafik farkına rağmen Pubg’de daha yüksek FPS değerleri vermeyi de başarıyor.
Ekran
Poco X3 Pro 6.67 inç IPS LCD bir ekrana sahipken Galaxy A52 6.5 inç AMOLED bir ekrana sahip. İki cihazın ekranlarındaki tazeleme hızları da; X3 Pro için 120 Hz A52 için de 90 Hz. Bana kalırsa A52’nin 90 Hz tazeleme hızına sahip AMOLED ekranı Poco’nun 120 Hz IPS LCD ekranını aratmıyor. Bu noktada oyumu Galaxy A52’den yana kullansam da; Poco X3 Pro’nun ekranının gayet kaliteli ve güzel olduğunu söyleyebilirim.
Öte yandan Poco X3 Pro’nun ekranı Gorilla Glass 6’yla korunurken Galaxy A52’nin ekranı Gorilla Glass 5’le korunmakta.
A52’nin buna cevabıysa suya ve toza dayanıklılık tarafında olmuş. Galaxy A52 IP67 sertifikasına sahipken maalesef Poco X3 Pro IP53’le sınırlı kalmış. Bu da Poco X3 Pro’yu suya ve toza karşı daha açık hale getiriyor. Fakat parmak izi okuyucu tarafında Galaxy A52 ekran altı parmak izi okuyucuya sahip ve bence A52’deki parmak izi okuyucu yavaş çalışan bir parmak izi okuyucu. Poco X3 Pro’nun parmak izi okuyucusuysa fiziksel, güç tuşuna entegre ve gayet hızlı bir biçimde çalışıyor. Aynı şekilde A52 tarafında yüz tanıma da X3 Pro’ya göre daha yavaş.
Hoparlör
İki cihaz da stereo hoparlörlere sahip ve sesi gayet güzel vermeyi başarıyorlar. Galaxy A52’nin son sesi Poco X3 Pro’ya göre bir nebze kısık kalırken X3 Pro bu yönde A52’ye üstünlük sağlıyor. Ama genel anlamda iki cihazın da hoparlörleri tam not almayı başarıyor.
Arayüz konusunda da One UI kullanmayı seven biri olarak A52’yi kullanmak benim için çok keyifliydi. Poco’nun arayüzüne göre kullanımının daha kolay ve akıcı olduğunu düşündüğüm One UI da, A52’yi tercih etmek için önemli bir sebep olarak görülüyor.
Cihazlarla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak ve bu cihazların kamera performansını verimli bir şekilde kıyaslayabilmeniz adına sizi videomuzu izlemeye davet ediyoruz.
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iPhone 12 mini modeliyle ofisimize gelen Ecem İrem Kılınç, mimarlık yapıyor. iPhone 7 modelinden iPhone 12 mini’ye geçen İrem, HWP ekranlarında Ersin’e ve izleyenlere iPhone 12 mini modeli kendi gözünden aktarıyor.
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Aksesuar
NFC İLE İNTERNETE BAĞLANIN! | Huawei WiFi AX3 incelemesi
Huawei WiFi AX3 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei’nin Wi-Fi 6+ destekli router modeli, hem sunduğu fiyat hem de avantajlarıyla favorilerimiz arasına girmeyi başardı.
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İçindekiler
Huawei WiFi AX3 özellikleri
Geçtiğimiz gün Harmony OS ile tam bir ekosisteme geçiş yapacağını duyuran Huawei, telefon, tablet, TV, laptop, ses ürünleri gibi grupların ardından router modelleriyle de Türkiye pazarına giriş yaptı. Her ürün grubunda olduğu gibi oldukça iyi iş başardıklarını da baştan söyleyelim.
İnceleme konuğumuz olan Huawei WiFi AX3 ise gerçekten ufak dokunuşlar ile şahane bir iş ortaya koyuyor. Tasarımsal olarak çok sade ve beyaz rengi ile gerçekten şık olan ürün, koyduğunuz yerde aynı zamanda şık bir aksesuar görevi de görmesi için tasarlanmış gibi hissettiriyor.
Teknik özellikler
225 x 159.2 x 39.7 mm boyutlarında olan WiFi AX3 modeli, oldukça kompakt yapıda tasarlanmış. Günümüzde devasa router modelleri görürken bu modelin bu zarifliği de gerçekten dikkat çekici. Bir diğer yandan 403 gram ağırlığında. Hatta elinize aldığınızda çok daha hafif hissettirdiğini belirtmek gerek. Tasarımdaki tek eksisi ise duvara asmak için bir yer ayarlanmamış olması. Daha yüksekde durma devri geçmiş olsa da sonuçta bunu tercih edenler de mevcut.
Güç tarafında dört çekirdekli Gigahome bir işlemci kullanan üründe 1 güç girişinin yanı sıra 1 adet WAN ve 3 adet de LAN yuvası yer alıyor. Üst tarafında yer alan H düğmesi ise Huawei ekosistemi cihazlar ile anında eşleme ve WPS sıfırlama görevi görüyor.
6 dB sinyal gücüne sahip olan 4 adet antene sahip olan WiFi AX3, çok daha uzak alanlara WiFi 6 Plus avantajını götürmeyi de başarıyor. Tasarımında dikkat çekici nokta ise sağ alttaki NFC etiket bölümü.
NFC ile internet paylaşın
“Neden başka bir marka bunu düşünmemiş” diye düşündüren en önemli detayı ise NFC etiketi. Bu etiket bölümüne Android ve HarmonyOS işletim sistemini destekleyen herhangi bir telefonu yaklaştırırsanız NFC üzerinden anında ağa bağlanabilirsiniz. Böylece uzun uzun Wi-Fi şifrenizi söylemek, bir türlü doğru girilememesi gibi sorunlar da ortadan kalkmış oluyor. Hatta güvenliğinizi de söz konusu şifreyi söylemeyerek de sağlayabiliyorsunuz.
Kolay Kurulum
Kurulum ise fazlasıyla basit. Tek yapmanız gereken router’ı fişe takıp kutu içerisinden çıkan LAN kablosunu modeminizdeki bir LAN bağlantısına takip, Huawei WiFi AX3’deki WAN girişine takmak. Ardından NFC etiketine telefonunuzu yaklaştırarak ağ adı ve şifre belirlediğiniz anda Wi-Fi 6 hızına geçmiş olacaksınız.
Huawei AI Life uygulaması üzerinden tüm kontrolleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan 192.168.3.1 adresine girerek buradaki PC arayüzünden de oldukça kolay detayları ayarlayabilirsiniz. İşin uzmanları için de birçok sekme mevcut.
WiFi 6 kolaylığı
Daha önce bahsetmiş olsak da Wi-Fi 6 teknolojisinin kolaylığından da bahsetmek gerek. Söz konusu teknoloji temelde daha çok hızı destekliyor olsa da aslında konu hız değil. Huawei WiFi AX3 hız basında 3 Gbps hıza çıkabiliyor. Ancak baz istasyonlarında gördüğümüz OFDMA teknolojisi ile artık 100’den fazla kullanıcı sorunsuz bir şekilde aynı router modeline bağlanmasını sağlıyor. Hele ki şu pandemi döneminde evdeki tüm ahali farklı cihazlar ile bağlanırken internet kopmasının da önüne geçiyor.
Güvenlik de önemli
Güvenlik kanadında sırasıyla TrustZone Güvenliği, Anti-brute güç algoritması, WPA3, Firewall, DMZ, PAP / CHAP ve DMZ / DoS saldırı koruması gibi uzun uzun yazılacak önemli avantajları var. Yani bu router kullanımdaki performansının yanı sıra güvenlikte de ön planda. Ebeveyn denetimi kanadında ise dilediğiniz cihaza internet ve bağlantı saati kısıtlamaları da getirebiliyorsunuz. Bu da evdeki çocukların internet alemindeki güvenlik etmeni için önemli bir detay sunuyor.
Dört dörtlük performans, kampanyalı fiyat
Genel olarak baktığımızda Huawei WiFi AX3 modeli günümüzde bulabileceğiniz en yenilikçi teknolojiler ile donatılmasına rağmen kampanyalı fiyatı olan 750 TL ile oldukça iyi bir fiyat/performans cihazı konumunda. Hatta bizim incelediğimiz dört çekirdekli versiyonunun yanı sıra çift çekirdekli işlemciye sahip modeli tercih ederseniz 550 TL’ye sahip olabilirsiniz. Çoklu kullanımda desteklenen popüler mesh teknolojisine ise böylece 1100 TL’ye ulaşmanız mümkün.
Şahsen tasarımı, kullanım kolaylığı ve performansı ile göz dolduran bu router’ı gönül rahatlığıyla herkese önerebilirim. Router tercihi yaparken mutlaka bu modele de göz atmanızı öneriyorum.
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Cuma Raporu #157 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #157: HarmonyOS, Scooter düzenlemesi ve dahası
Zaman Çizelgesi
00:00 Giriş
01:11 HarmonyOS 2.0 sonunda tanıtıldı!
08:00 Huawei’den HarmonyOS ekosisteminde yeni cihazlar
14:50 Windows 10 24 Haziran’da yenileniyor
18:00 iPhone modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı
22:55 Crysis üçlemesi Remastered olarak geliyor
24:55 DSÖ, Sinovac için Acil Kullanım Onayı verdi
28:44 TCL, 20 SE modeli ile yerli üretime başladı
33:18 Xiaomi’den 8 dk’da dolan HyperCharge şovu
35:49 İnsanın vücut ömrü 150 yıl imiş.
40:44 2021’de en çok satılan otomobiller
43:06 Computex’te Nvidia ve AMD’den yeni kartlar
48:10 İstanbul’da Scooter düzenlemesi
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