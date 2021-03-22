POCO X3 Pro iddialı fiyatıyla duyuruldu!

realme’nin, dünden bugüne kamera yolculuğu!

Geçtiğimiz günlerde realme, online olarak gerçekleştirilen “Kamera İnovasyon” etkinliğinde, yakında piyasaya sunulacak realme 8 serisinde göreceğimiz ilk 108 MP kamerasını duyurmuştu. realme’nin 108 MP’lik yeni kamerası, realme ailesinin ilk perspektif düzeltme (tilt-shift) özelliği ve “Starry” adı verilen zaman atlamalı video seçeneğine ek olarak; yeni portre filtreleri gibi detaylarla öne çıkıyor. Kreatif çekimler yapabilmeye olanak tanıyan ve ilk kez realme 8’de göreceğimiz bu kamera modülü; mobil fotoğrafçılıktaki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip gibi görünüyor.

realme’nin kamera yolculuğu, dünden bugüne nasıl ilerledi?

realme’nin kameraya verdiği önem, piyasaya sundukları ilk akıllı telefondan bu yana dikkat çekiyordu. Bu noktada, realme 5 ailesi ilk piyasaya sunulduğunda kamera performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. realme 5i, 12 MP ana kamerası, 8 MP geniş açılı kamerası, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kameraya sahipti.

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Serinin bir üst modeli olan realme 5 Pro’ysa, 48 MP ana kamerası, ve realme 5i’te de gördüğümüz diğer 3 yardımcı kamerasıyla beraber; fotoğraf çekimlerinde gösterdiği performansıyla birçok akıllı telefon kullanıcısının dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştı. Türk kullanıcılar olarak bizler de, realme’nin üst segmentteki kamera performansını ilk olarak 6 ve 6 Pro modelleriyle görebilme fırsatı yakaladık. Peki realme 6 ailesi bize neler sundu?

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realme 6 ve realme 7 ailesini de kısaca hatırlayalım

realme 6 ailesi, satışa ilk sunulduğunda; hem alışkın olmadığımız şimşek desenli tasarımıyla, hem de zengin modlara sahip 64 MP kamerasıyla, akıllı telefon piyasasında kendisini ispatlamayı başarmıştı. realme 6, Arka taraftaki 4 kameralı modülünün merkezinde 64 MP ana kameraya sahipti. 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP B&W portre çekim kamerası ve 2 MP makro kamera da, realme 6’nın kamera modülünü tamamlayan diğer üyeleriydi. Super Nightscape 2.0, HDR desteği, AI Beauty, elektronik imaj sabitleyici, ağır çekim video seçeneği gibi yazılımsal özellikler ve modlar da, birçok kullanıcının realme 6’yı tercih etmesini sağladı.

realme 6 Pro ise, daha yenilikçi bir yaklaşımla, Sony IMX471 sensöre sahip olan ön kamera performansını bir üst noktaya taşımayı amaçlamıştı. Ön tarafta 2’li ön kamera setine sahip olan 6 Pro, realme için ön kamerayla da güzel işler çıkarılabileceğinin bir kanıtıydı. 6 Pro’nun arka kamerasıysa, yine hem teknik yönden bakıldığında, hem de pratik kullanımda başarılı işler çıkarıyordu. 6 Pro’nun 64 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamerası, 8 MP ultra geniş açılı kamera, ve 12 MP telefoto lensle ve makro kamerayla desteklenmişti. 6 modelinde olduğu gibi bütün yazılımsal destekler de 6 Pro’da mevcuttu.

realme 7 ailesinde neler değişmişti

realme 6 ailesinde gördüğümüz 64 MP kameranın, 2. ve güncellenip geliştirilmiş versiyonuna sahip olan realme 7 ailesi, Sony’nin IMX 682 sensörüne sahipti. realme 7, 8 MP ultra geniş açılı kameraya, 2 MP monokrom sensöre ve 2 MP makro kameraya sahip.

realme 7 Pro ise, yine baz versiyonda olduğu gibi Sony IMX 682’yle sunuluyor. Ek olarak, 119 derece görüş açısına kadar çıkabilen 8 MP ultra geniş açılı kameraya, 2 MP monokrom sensöre ve 2 MP makro kameraya sahip olan 7 Pro, kamera anlamında kullanıcıları memnun etmeyi yine başarmıştı. Kamera gelişimi konusundaki bu yolculuğunu yeniden bir üst noktaya taşımayı hedefleyen realme, 8 ailesindeyse 108 MP çözünürlüğe sahip yeni kamerasını kullanacak.

realme 8 ailesinin, 108 MP çözünürlükteki kamerasının detaylarına yakından göz atalım

realme 8 Pro, ana kamera olarak Samsung’un HM2 sensörünü kullanıyor. Teknik detaylar vermek gerekirse bu sensör, 12.000 x 9.000 piksel değerine ve 1/1,52″ genişliğe sahip. Peki bu teknik veriler bizim için ne ifade ediyor? Fazla teknik bilgiye girip kafaları karıştırmadan özetlemek gerekirse; daha büyük tek piksel boyutu, daha iyi bir görüntü kalitesine ulaşmanızda yardımcı oluyor. Ayrıca 1/1,52” sensör genişliği sayesinde de, daha fazla ışığın olduğu koşullarda elde edilen fotoğraf başarımı artıyor. realme 8 Pro’da kullanılan HM2 sensörü sadece bu özelliklerle de sınırlı değil. HM2, dokuzu bir arada piksel gruplama, ISOCELL Plus ve Smart-ISO desteğine de sahip.

realme 8 Pro’nun kamera modülü, çekilen fotoğraflarda hem aydınlık hem de karanlık alanlarda canlı renkleri ve keskin ayrıntıları ortaya çıkarabilen dengeli bir genel pozlamaya sahip. Pozlamanın yanı sıra 108 MP çözünürlük sunulması da; fotoğraf üzerine yakınlaştığınızda dahi detayların kaybolmamasını sağlıyor.

Yeni kamera modülü, aynı zamanda realme için yeni bir kilometre taşı!

Lansmanda gördüğümüz 108 MP kameraya sahip realme 8 Pro, yakın zamanda kullanıcılara sunulacak. Fakat bu modülün realme için ayrı bir değeri var çünkü realme’nin şimdiye kadarki en yüksek çözünürlükteki kamera modülü olarak da şirket tarihindeki yerini alacak.

Geçmişe baktığımız zamansa, realme’nin kamera anlamında trendleri yakalamayı denediğini ve çıtayı her seferinde 1 adım daha yukarıya taşımaya çalıştığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse; daha önce ülkemizde gördüğümüz realme 6 ve realme 7 Serisi, 64 MP kamera çözünürlüğüyle satışa sunulmuştu. Fakat ilerleyen her nesilde, kamera performansının daha da arttığını gözlemledik. Ve yine, lansmanda da takip ettiğimiz üzere realme, artık 108 MP’lik sensörler tercih ederek; çıtayı yeniden bir adım daha ileriye taşımaya karar vermiş gibi gözüküyor.

Yeni kamerada, Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisi de mevcut

Sensör İçi Yakınlaştırma, daha yüksek yakınlaştırma netliğine imkan sağlayan bir teknoloji. realme 8 Pro’nun 3x yakınlaşma modu, Sensör İçi Yakınlaştırma’yı aktive ediyor. Bu esnada sensör, görüntü oluşturmak için sadece yakınlaştırılmış kısımla eşleştirilen 12 MP’lik bir alanı kullanıyor ve 12 MP fotoğrafta oluşturulan alan daha küçük olduğundan; görüntü daha hızlı işlenebiliyor. Fotoğraf çekimi sırasında bu işlem 8 kere tekrarlanıyor. realme 8 Pro’nun; arka arkaya sekiz adet 12 MP fotoğraf çekmesini takriben, netlik geliştirme algoritması devreye girerek; görüntü netliğini daha da artırıyor. realme 8 Pro ile 3x yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflar, bu işlemden sonra keskinlik açısından bazı optik telefoto lenslerden bile daha iyi sonuç verebilecek şekilde tasarlanmış.

Zaman atlamalı video ile Starry (Yıldız) Modu neler sunuyor?

realme, yeni Starry Modu’nu ilk defa 8 Pro modeliyle sunacak. Starry zaman atlamalı videolar genellikle profesyonel kameralar aracılığıyla birden fazla klip çekilerek; ardından bu kliplerin bilgisayar ortamında kurgu yazılımları aracılığıyla sentezlenip birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Starry zaman atlamalı videoların oluşturulması, fotoğrafların sentezlenmesi ve işlenmesi için yüksek performans gerektirdiğinden; her cihaz için de kolay bir işlem süreci değil. Bu noktadaysa realme, bu problemin üstesinden gelmek için yeni bir “hızlandırılmış video” algoritması geliştirmiş durumda. Bu algoritma üzerinden, 30 fotoğrafın çekilmesi ve 1 saniyelik zaman atlamalı videonun oluşturulması 480 saniye sürüyor. En nihayetinde, sürekli değişen gökyüzünü bile 480 kat daha hızlı görüp; kayıt altına alabiliyorsunuz.

Tilt-Shift (Perspektif Düzeltme) fotoğrafçılığı ve minyatür dünya fotoğrafçılığı

Konvansiyonel fotoğrafçılık dünyasında tilt-shift fotoğraflar, fotoğrafın sadece bir kısmının net görünmesini ve minyatür bir dünya hissi yaratmak için diğer tüm kısımların odak dışında kalmasını sağlayan pahalı tilt-shift lensler yardımıyla elde ediliyordu. Yeni tilt-shift fotoğraf algoritması ile realme 8 serisi, tilt-shift fotoğrafların minimum eforla çekilebilmesini sağlıyor. Ayrıca dilerseniz, tilt-shift zaman atlamalı videolar kaydedebilmeniz de mümkün.

realme, tilt-shift modunda bokeh efektinin şekli, açısı, konumu, boyutu ve hatta bokeh alanı ile net alan arasındaki geçiş efekti gibi çeşitli ayar seçenekleri de sunuyor. Bu sayede bokeh efektini, çekmek istediğiniz fotoğrafa göre dilediğiniz şekilde rahatça seçmek ve özelleştirmek mümkün.

realme 8 ailesinde yeni portre filtreleri de var

Günümüzde, akıllı telefonların birçoğu arka planda standart bir bokeh efekti içeren portre çekimleri yapabiliyor. Fakat realme, klasik portre moduyla da sınırlı kalmak istememiş. realme 8 serisi, her portre fotoğrafınız için uygulayabileceğiniz filtrelere sahip. Neon Portre, Dinamik Portre ve Yapay Zeka Destekli Renkli Portre olmak üzere üç farklı filtre, realme 8 ailesinde sunulmuş durumda.

Kameraya odaklanan realme 8 serisi, yeni bir mobil fotoğrafçılık dönemi başlatmayı hedefliyor

realme akıllı telefon gamının öne çıkan serisi olan realme 8 Serisi, yenilikçi kamera teknolojisi ve özellikleri ile fotoğrafçılık alanında yeni trendler yaratmayı amaçlarken; iyi seviyede kamera performansı sunuyor. 108 MP kameraya sahip olan yeni realme modelleri de; çok yakında ülkemizde satışa sunulacak.

Bu yazı, realme’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.