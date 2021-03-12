Video
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
Geçtiğimiz günlerde Dilşah, realme 7 Pro satın almak için 7 neden içeren bir video hazırlamıştı. Ben de bunun üstüne, Dilşah’a karşı onun çok da ısınamadığı POCO X3 NFC modelini satın almak için geçerli olabilecek 21 neden hazırladım. Bakalım ortaya sunduğum nedenlere karşılık Dilşah ne cevap verdi?
POCO X3 NFC’nin güncel fiyatını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
POCO X3 NFC’nin güncel fiyatını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
İlginizi çekebilir: realme 7 Pro almak için 7 Neden!
POCO X3 NFC, fiyatını ve bu fiyata karşılık sunduğu özellikleri göz önüne aldığımız zaman çok başarılı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşılık; her akıllı telefonda olduğu gibi POCO X3 NFC’de de bazı dezavantajlar var. Cihazın avantajlarını ve dezavantajlarını görmek için hazırladığımız detaylı inceleme videosuna buradan göz atabilirsiniz. Fakat bu videoda biz, POCO X3 NFC’yi neden satın almak isteyebileceğiniz konusuna odaklanıyoruz. Bakalım Dilşah da bu konuda bizimle hemfikir mi?
Poco X3 NFC almak için 21 neden:
- Snapdragon 732G
- Güç tuşuna entegre fiziksel parmak izi okuyucu
- Sony IMX 682
- Kamera yazılımı
- NFC
- Yüksek ekran tazeleme hızı – 120 Hz
- HDR desteği
- Stereo hoparlör
- Hi-Res Audio sertifikası
- Yüksek ve temiz ses
- 33W hızlı şarj
- 5.160 mAh Batarya
- Tasarım
- Ekran boyutu – 6.67 inç
- Pil optimizasyonu
- Xiaomi’lerin genellikle hızlı güncelleme alması
- Fiyat performans dengesi
- IP53 suya ve toza dayanıklılık sertifikası
- Gorilla Glass 5
- EIS başarımı
- 3.5 mm ses girişi olması ve bu girişten 24 bit yüksek kaliteli ses verebilmesi
- (Bonus Neden) POCO X3 NFC satın alıp Dilşah’ı yorumlarınızla sinirlendirebilmeniz 🙂
Video
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
Redmi 9C kutu açılışı ile beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Xiaomi Türkiye Fabrikası ziyaretinde görünen Redmi 9C’nin Çin’de üretilen versiyonuna göz atıyoruz.
İlginizi çekebilir; A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
Not: Videoda da bahsedildiği gibi ürün Türkiye fabrikasında üretilen değildir. 2020 Aralık ayından bu yana global olarak satılan Redmi 9C’nin Mi Store Özdilek mağazasında da satılan sizlerin de şu anda sahip olabileceğiniz haline göz atmak istedik.
Redmi 9C özellikleri
Boyut: 164.9 x 77 x 9 mm
Ağırlık: 196 gram
Ekran: 6,53 inç HD+ IPS
İşlemci: MediaTek Helio G35
Grafik: PowerVR GE8320
RAM: 2 GB / 3 GB
Depolama: 32 GB / 64 GB (+ MicroSD)
Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 5 MP
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 10 Watt
Fiyat: 1800 TL – 2600 TL
Video
Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3
Xiaomi Mi 10T modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Geçtğimiz ay Poco X3 NFC cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Xiaomi Mi 10T hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
Xiaomi Mi 10T özellikleri;
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ağırlık: 216 g
- Ekran: FHD+ IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 865
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W Hızlı Şarj
Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Bakmakta fayda var: Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Oppo, Samsung, Huawei ve Xiaomi’nin amiral gemisi modelleri diye adlandırdığımız, ürün gamının en tepesinde olan modellerinin video performanslarını karşılaştırdık. Şampiyonlar ligi yarı final mücadelesi olarak bu karşılaştırmayı değerlendirmiş olsak hiçte yanlış olmaz. Birbirinden farklı, üçlü, dörtlü kamera dizilimleri ve havada uçuşan mega piksellerin videosu yayında.
İyi seyirler…
Forumdan Son Mesajlar
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 5 gün önce
-
Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 hafta önce
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
i9-11900K işlemci sızıntısı oyun performansıyla ilgili ipucu veriyor
Steam, Metro 2033 oyununu ücretsiz yaptı
Netflix hesap paylaşanların peşine düştü!
Friends dizisi, 1 Nisan’da Netflix Türkiye’ye geliyor
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!
TÜRKİYE’DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANAN TELEFON! | Redmi 9C kutu açılışı
A15S Teknik Özellik ve Fiyat Beklentimiz | Ülkemizde üretilen ilk Oppo!
Xiaomi Mi 10T İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #3
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.