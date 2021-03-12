POCO X3 NFC Almak İçin 21 Neden!

Xiaomi Mi 10T modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Artık HWP’de Dilşah’ın rol alacağı bir serimiz daha var. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak.

Göz atmak isteyebilirsiniz; POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2

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Geçtğimiz ay Poco X3 NFC cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Xiaomi Mi 10T hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.

Xiaomi Mi 10T özellikleri;