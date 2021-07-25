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POCO X3 NFC Alınır Mı?
POCO X3 NFC modeli ile bir süre geçiren Ersin, POCO’dan sorumlu bakan olan Eray ile beraber X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Bakalım Ersin de POCO X3 NFC modelini sevdi mi.
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POCO X3 NFC Alınır Mı?
Poco X3 NFC özellikleri
Mavi ve gri renk seçenekleriyle satılan telefonun arka yüzeyinde, üç farklı sütunun olduğu bir tasarım çizgisi bulunuyor. Ayrıca arka taraftaki POCO yazısı da oldukça farklı ve hoş görünüyor. Materyal olarak arka kısım plastik, yan çerçeveler ise metal malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığımızda ise nokta çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Son olarak tasarım tarafında stereo hoparlöre yer verilmesi de oldukça önemli.
X3 NFC modeli, 120 Hz tazeleme 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan bir ekranla öne çıkıyor. Bu ekran, 6.67 inç boyutlu IPS LCD panel kullanıyor ve 1080p Full HD çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 5 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi yer alıyor.
Gücünü Qualcomm’un en yeni orta düzey işlemcilerinden biri olan Snapdragon 732G’den alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama kullanılıyor. Ayrıca dediğimiz gibi 64 GB’lık daha uygun fiyatlı bir sürüm de ülkemizde satışta. Kamera konusunda ise 64 MP + 13 MP ultrageniş açı + 2 MP derinlik ve 2 MP makro olmak üzere dörtlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.
Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak 5160 mAh pille birlikte 33W hızlı şarj desteği sunuluyor.
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TCL 10 Plus Alınır Mı? | 2.500 TL’ye Amiral Gemisi Hissiyatı
TCL’in geçtiğimiz yıl yüksek bir satış fiyatıyla sunulan ve TCL tarafından fiyatının aşağı çekmesiyle beraber akıllı telefon pazarının en çok konuşulan modellerinden biri olan TCL 10 Plus hala alınır mı sorusunu cevaplıyoruz.
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TCL 10 Plus, performans değil de şıklık ve kaliteli ekran arayanlar için en iyi seçeneklerden biri
Piyasaya ilk çıkış fiyatı 4.500 TL olan TCL 10 Plus’ın fiyatı, bir süre sonra hızla gerilemiş ve 2.400 TL’ye kadar düşmüştü. O fiyatlara geldiğindeyse, sektördeki en fiyat performans akıllı telefonlardan biri konumuna yükselmişti. Peki aradan geçen zamana ve TCL 20 serisinin duyurulmasına rağmen TCL 10 Plus hala alınır mı?
2.500 TL bandındaki akıllı telefonlar kolay kolay şık tasarım ve yüksek malzeme kalitesi sunamıyor. Fakat rakiplerinin aksine TCL 10 Plus, kavisli ekranı ve yüksek düzeydeki malzeme kalitesiyle bulunduğu segmentte bütün rakiplerinden sıyrılabiliyor. 2.500 TL fiyatla satılmasına rağmen 5.000 TL hissiyatı vermeyi başaran TCL 10 Plus, iş performansa gelince bünyesinde bulundurduğu Qualcomm Snapdragon 665 ile bu beklentiyi karşılamaya çalışıyor. Snapdragon 665, yüksek düzeyde bir performans sunamasa bile giriş segmentindeki temel beklentileri karşılıyor. Bu da, fazla oyun oynamayacak veya performanslı kullanım yapmayacak akıllı telefon kullanıcıları için TCL 10 Plus’ı gayet cazip bir seçenek haline getiriyor. TCL 10 Plus’ın NXT Vision teknolojisine sahip olması da, seyir zevkinin artırılmasına yardımcı oluyor.
Batarya yönünden de kullanıcısını mutlu edebilmeyi başaran TCL 10 Plus, 18W hızlı şarj desteğine sahip. 18W, her ne kadar az gibi gözükse de; giriş segmentinde biz en az 18W tavsiye ettiğimiz için ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Akıllı telefonunuzu geceden şarja takıyorsanız 18W’lık hızlı şarj değeri yine ihtiyacı karşılamakta yardımcı oluyor.
TCL 10 Plus’ın bir diğer artısı da TCL UI. Bu arayüz, kolay bir kullanıma sahip. Her şey yerli yerinde ve aradığınız her şeyi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. TCL UI’ın, benim gözümde Samsung’un ONE UI arayüzüyle kafa kafaya gittiğini söyleyebilirim.
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Akıllı Telefonlar
POCO M3 Alınır mı?
POCO markasının ortalığı kasıp kavurduğu bu dönemde orta seviyeye yeni bir soluk getiren cihazı POCO M3’ü Eren yaklaşık 12 gün boyunca kullandı. Bir editör gözüyle değil de bir kullanıcı gözüyle modeli sizler için yorumladı ve alınır mı sorusunun cevabını gerekçeleriyle birlikte verdi. Poco M3, orta seviyedeki diğer rakiplerine oranla sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.
Bakmakta fayda var: POCO X3 Pro Alınır mı?
POCO M3 Teknik Özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
GPU: Adren 610 GPU
İşletim Sistemi: Android 10
Arayüz: MIUI 12
4GB RAM + 128GB ROM
Ekran: 6.53″ FHD+ IPS LCD ekran
6.000 mAh pil (18W hızlı şarj desteği)
48 MP’lik ana kamera, 2 MP’lik makro kamera, 2 MP’lik derinlik sensörü, 8 MP’lik ön kamera,
162,3 mm yükseklik 77,3 mm genişlik 9,6 mm kalınlık 198 gr ağırlık
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BENCE YILIN EN İYİ 5 TELEFONU (Temmuz 2021)
2021 yılının ortasına geldiğimiz şu dönemde Aydoğan’ın hazırladığı listelerin ardından Ersin’e göre en iyi 5 telefon listesi ile karşınızdayız.
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BENCE YILIN EN İYİ 5 TELEFONU (Temmuz 2021)
2500 TL altı telefonlar; https://youtu.be/6JDKvVaY9ZU
2500 – 3500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ALzEdTKLUVY
3500 – 5000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/hFm_JJ9i0TE
5000 – 6500 TL arası telefonlar; https://youtu.be/DAv_7H9yqpU
6500 – 8000 TL arası telefonlar; https://youtu.be/ekz2Fp4h-Ks
8000 TL ve üzeri telefonlar; https://youtu.be/umfD9MBSjBc
Selam Arkadaşlar, Ersin ben.
2021 yılının yarısına gelmişken Aydoğan’ın sizler için hazırladığı farklı telefon listelerini de izledik. Şimdi ise her listeden sonra olduğu gibi ben de listeler arasından seçtiğim en iyi 5 telefonu listeliyorum.
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