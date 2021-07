POCO X3 NFC Alınır Mı?

TCL’in geçtiğimiz yıl yüksek bir satış fiyatıyla sunulan ve TCL tarafından fiyatının aşağı çekmesiyle beraber akıllı telefon pazarının en çok konuşulan modellerinden biri olan TCL 10 Plus hala alınır mı sorusunu cevaplıyoruz.

TCL 10 Plus, performans değil de şıklık ve kaliteli ekran arayanlar için en iyi seçeneklerden biri

Piyasaya ilk çıkış fiyatı 4.500 TL olan TCL 10 Plus’ın fiyatı, bir süre sonra hızla gerilemiş ve 2.400 TL’ye kadar düşmüştü. O fiyatlara geldiğindeyse, sektördeki en fiyat performans akıllı telefonlardan biri konumuna yükselmişti. Peki aradan geçen zamana ve TCL 20 serisinin duyurulmasına rağmen TCL 10 Plus hala alınır mı?

2.500 TL bandındaki akıllı telefonlar kolay kolay şık tasarım ve yüksek malzeme kalitesi sunamıyor. Fakat rakiplerinin aksine TCL 10 Plus, kavisli ekranı ve yüksek düzeydeki malzeme kalitesiyle bulunduğu segmentte bütün rakiplerinden sıyrılabiliyor. 2.500 TL fiyatla satılmasına rağmen 5.000 TL hissiyatı vermeyi başaran TCL 10 Plus, iş performansa gelince bünyesinde bulundurduğu Qualcomm Snapdragon 665 ile bu beklentiyi karşılamaya çalışıyor. Snapdragon 665, yüksek düzeyde bir performans sunamasa bile giriş segmentindeki temel beklentileri karşılıyor. Bu da, fazla oyun oynamayacak veya performanslı kullanım yapmayacak akıllı telefon kullanıcıları için TCL 10 Plus’ı gayet cazip bir seçenek haline getiriyor. TCL 10 Plus’ın NXT Vision teknolojisine sahip olması da, seyir zevkinin artırılmasına yardımcı oluyor.

Batarya yönünden de kullanıcısını mutlu edebilmeyi başaran TCL 10 Plus, 18W hızlı şarj desteğine sahip. 18W, her ne kadar az gibi gözükse de; giriş segmentinde biz en az 18W tavsiye ettiğimiz için ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Akıllı telefonunuzu geceden şarja takıyorsanız 18W’lık hızlı şarj değeri yine ihtiyacı karşılamakta yardımcı oluyor.

TCL 10 Plus’ın bir diğer artısı da TCL UI. Bu arayüz, kolay bir kullanıma sahip. Her şey yerli yerinde ve aradığınız her şeyi kolaylıkla bulabiliyorsunuz. TCL UI’ın, benim gözümde Samsung’un ONE UI arayüzüyle kafa kafaya gittiğini söyleyebilirim.