POCO X3 NFC Alınır Mı?

POCO X3 NFC modeli ile bir süre geçiren Ersin, POCO’dan sorumlu bakan olan Eray ile beraber X3 hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. Bakalım Ersin de POCO X3 NFC modelini sevdi mi.

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Poco X3 NFC özellikleri

Mavi ve gri renk seçenekleriyle satılan telefonun arka yüzeyinde, üç farklı sütunun olduğu bir tasarım çizgisi bulunuyor. Ayrıca arka taraftaki POCO yazısı da oldukça farklı ve hoş görünüyor. Materyal olarak arka kısım plastik, yan çerçeveler ise metal malzeme kullanıyor. Ön taraftan baktığımızda ise nokta çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Son olarak tasarım tarafında stereo hoparlöre yer verilmesi de oldukça önemli.

X3 NFC modeli, 120 Hz tazeleme 240 Hz dokunma hassasiyeti sunan bir ekranla öne çıkıyor. Bu ekran, 6.67 inç boyutlu IPS LCD panel kullanıyor ve 1080p Full HD çözünürlük sunuyor. Ayrıca ekranda Corning Gorilla Glass 5 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi yer alıyor.

Gücünü Qualcomm’un en yeni orta düzey işlemcilerinden biri olan Snapdragon 732G’den alan modelde 6 GB RAM ve 128 GB depolama kullanılıyor. Ayrıca dediğimiz gibi 64 GB’lık daha uygun fiyatlı bir sürüm de ülkemizde satışta. Kamera konusunda ise 64 MP + 13 MP ultrageniş açı + 2 MP derinlik ve 2 MP makro olmak üzere dörtlü bir arka kamera sistemi yer alıyor. Ön tarafta ise 20 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Son olarak pil kapasitesinden söz edecek olursak 5160 mAh pille birlikte 33W hızlı şarj desteği sunuluyor.