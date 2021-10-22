Akıllı Telefonlar
VİVO V21 İle Bir Ay Geçirmek | Dilşah’la Bir Ay
VİVO V21 modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 Ay” adını verdiğimiz seride Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtiğimiz ay POCO F3 cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay VİVO V21 hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
VİVO V21 Teknik Özellikleri
Boyut: 159,68×73,90×7,29 mm
Ağırlık: 176 gram
Ekran: 6,44 inç FHD+ AMOLED, 90Hz, HDR10
İşlemci: MediaTek Dimensity 800u
Bellek: 8 GB
Depolama: 128 GB
Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
Ön Kamera: 44 MP
Batarya: 4000 mAh
Şarj: 33 Watt
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Facebook Messenger, Grup Video Görüşmeleri için AR Desteği!
Grand Theft Auto: The Trilogy Ön Siparişe Açıldı
Cuma Raporu #177: Bitcoin’in yükselişi, Facebook’a 69.6 milyon dolarlık ceza ve dahası
Yeni Xbox Depolama Ünitesi, Xbox Series S’den Daha Pahalı
Microsoft, Windows 11’deki AMD İşlemci Sorunlarını Düzeltiyor
Cuma Raporu #177: Bitcoin’in yükselişi, Facebook’a 69.6 milyon dolarlık ceza ve dahası
VİVO V21 İle Bir Ay Geçirmek | Dilşah’la Bir Ay
HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!
YOUTUBE ÇALIŞTIRAN SAAT ! | Huawei Watch 3 İncelemesi
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
Cuma Raporu #177: Bitcoin’in yükselişi, Facebook’a 69.6 milyon dolarlık ceza ve dahası
VİVO V21 İle Bir Ay Geçirmek | Dilşah’la Bir Ay
HUAWEI NOVA 9 ELİMİZDE!
YOUTUBE ÇALIŞTIRAN SAAT ! | Huawei Watch 3 İncelemesi
HEM PC HEM TELEFON BAĞLANAN MONİTÖR | Gigabyte M27F incelemesi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.