VİVO V21 İle Bir Ay Geçirmek | Dilşah’la Bir Ay

VİVO V21 modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 Ay” adını verdiğimiz seride Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtiğimiz ay POCO F3 cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay VİVO V21 hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.

VİVO V21 Teknik Özellikleri

Boyut: 159,68×73,90×7,29 mm

Ağırlık: 176 gram

Ekran: 6,44 inç FHD+ AMOLED, 90Hz, HDR10

İşlemci: MediaTek Dimensity 800u

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 44 MP

Batarya: 4000 mAh

Şarj: 33 Watt