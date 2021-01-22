Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefon markalarından biri olan Poco’nun son telefonu Poco X2, Android 11 güncellemesi alıyor.

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Dünya’nın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, artan maliyetlerini karşılamak ve satışını yaptığı telefonlardan kar edebilmek amacıyla ne yazık ki eski “ucuz” fiyat etiketlerine sahip değil. Çinli akıllı telefon üreticisinin adını duyurmasını sağlayan ve oldukça sevilen amiral gemisi Mi modelleri geçtiğimiz yıllarda 400 dolar gibi fiyatlara sahipken, son modeller diğer markalarla benzer fiyatlandırmalara sahip. Bunun kullanıcıları üzen bir gelişme olduğunu bilen Xiaomi, durumu kontrol altına almak için Redmi ve Poco gibi alt markalarını kullanıyor. Bunlardan özellikle Poco F1 isimli ilk akıllı telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan markanın son telefonlarından Poco X2, Android 11 güncellemesi alıyor.

Poco X2, Android 11 güncellemesi

Ağustos ayında MIUI 12 güncellemesi alan Poco X2, Android 11 güncellemesi de almaya başlıyor. MIUI 12.1.2.0 RGHINXM koduna sahip güncelleme, 2.4 GB’lık bir dosya boyutuna sahip. Telefona Android 11’e özel yetenekler kazandıracak olan güncelleme, aynı zamanda Ocak ayı güvenlik yamasına da sahip. Şu an için sadece Hindistan bölgesine özel olan güncellemenin, çok kısa sürede diğer bölgelerde de global dağıtımının başlaması bekleniyor. Xiaomi’nin hem doğrudan Mi modellerinde hem de Poco, Redmi gibi alt marka modellerinde yeni özellikleri gerek MIUI, gerek Android güncellemeleriyle kullanıcılarına sunması oldukça takdir edilesi bir durum. Özellikle başka markalarda yeni telefonların bile bunu alamadığını düşünürsek.

Telefonun özellikleri

Peki güncelleme alan telefonun özellikleri neler? (Telefon bazı pazarlarda Redmi K30 adıyla piyasaya sürüldü.