Yakın tarihli bir raporda, POCO’nun Hindistan pazarı için ilk TWS kulaklıklarını piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Şimdiyse markanın bu ayın sonuna kadar POCO Pods’u duyuracağı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün marka, POCO Pods’un 29 Temmuz’da ülkede duyurulacağını resmen doğruladı. Bir umut bize de gelebilir!

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POCO Hindistan, POCO Pods’un 29 Temmuz günü piyasaya çıkacağını resmen duyurdu. Paylaşılan posterde de belirtildiği üzere marka, POCO Pods’un yaklaşık 15 dolar özel fiyatla satışa sunulacağını da doğruladı. 15 dolarlık, yani vergisiz fiyatı yaklaşık 450 TL olan, bu tam kablosuz kulaklık fiyatının hakkını fazlasıyla verecek.

POCO Pods, siyah şarj kutusu ve iç kısmı sarı olan şık bir çift tonlu tasarıma sahip. Kulaklıkların kendisi siyahken, kulaklık ucu alanı ise şarj kutusunda olduğu gibi sarı renkle vurgulanmış. Bunlar zaten şirketin renkleri olduğu için sarı ve siyah karışımı oldukça mantıklı. Şirket ayrıca POCO Pods’un 12 mm ekstra bas sürücülerle donatılacağını ve 30 saate kadar oynatma süresi sunacağını doğruladı.

Raporlara göre, POCO Pods, Hindistan’da yaklaşık 17 dolar fiyatla satılan Redmi Buds 4 Active’in yeniden markalanmış versiyonu olacak. Ancak POCO Pods’un yaklaşık 15 dolar fiyat etiketine sahip olması, kullanıcılar arasında büyük bir beğeni topladı. Farklı tasarımı ve uygun fiyatı, kulaklıkların çekici bir seçenek olmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Redmi Buds 4 Active, 12mm ses sürücülerine, her bir kulaklıkta 34mAh bataryaya ve şarj kutusunda 440mAh bataryaya sahip. Redmi’nin uygun fiyatları kulaklıkları hızlı şarj, Bluetooth 5.3, USB-C portu, dokunmatik kontroller ve IPX4 suya dayanıklılık gibi diğer özelliklerle donatılmış. POCO Pods’un da bu özellikleri miras alması muhtemel.

Kullanıcılar, POCO Pods’un piyasaya sürülmesini heyecanla bekliyor. Kulaklıkların performansı ve kalitesi ise duyurudan sonra kullanıcılar tarafından test edilecek ve daha fazla geri bildirim verilecek. Sonuç olarak, POCO’nun bu yeni TWS kulaklıkları, Hindistan pazarında çok ses getireceğe benziyor.

Hindistan pazarı gibi yüksek fiyatlara ve yüksek vergilere esir olan ülkemizde de POCO bu modelini piyasaya sürebilir. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO Pods nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!