Poco Pad gümbür gümbür geliyor. Poco ve Redmi, yeni akıllı telefon ve tablet modelleriyle teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya hazırlanıyor. Poco F6 serisi akıllı telefonlarının yanı sıra Poco’nun ilk tabletini de duyurulacak. İşte karşınızda Poco Pad.

Poco Pad Geliyor, İlk Poco Tablet Apple iPad Katili Olacak

Poco hayranları, Poco’nun F6 serisi akıllı telefonlarını ve ilk tabletini heyecanla bekliyor. Spekülasyonlara göre, Poco F6 ve F6 Pro’nun Mayıs ayında çeşitli pazarlarda tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca, Poco’nun ilk tableti olan ve Poco Pad adı altında piyasaya sürülecek bir tablet için de heyecan dorukta. Yakın zamanda Avrupa’nın EEC sertifikasyon platformu tarafından onaylanan tablet, Poco Pad adı altında piyasaya sürülebilir.

Redmi, Çin’de Redmi Turbo 3 telefonuyla birlikte Redmi Pad Pro tabletini piyasaya sürdü. Şimdi ise, Redmi Pad Pro’nun küresel pazara çıkacağı duyuruldu. Tabletin global versiyonu, yalnızca Wi-Fi bağlantısını destekleyecek ve hücresel bağlantı sunmayacak.

Poco’nun tabletinin teknik özellikleri büyük merak konusu. Gelen son bilgilere göre, Poco Pad olarak adlandırılacak tablet, Redmi Pad Pro’nun yeniden markalanmış versiyonu olacak. Tabletin 12,1 inç IPS LCD ekranı, 2,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Ayrıca, Snapdragon 7s Gen 2 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 33W hızlı şarjlı 10.000 mAh pil gibi özelliklere sahip olabilir. Tablet, Android 14 işletim sistemi, 3,5 mm ses girişi ve dörtlü hoparlör gibi özelliklerle donatılacak.

Redmi Pad Pro’nun küresel versiyonuyla ilgili haberler de heyecan verici. Tablet, Google Play Console’da görünmeye başladı ve 5G versiyonunun da geliştirme aşamasında olduğu iddia ediliyor. Bu versiyon, Wi-Fi sürümüyle aynı özelliklere sahip olacak ancak 5G bağlantısı da sunacak.

Poco ve Redmi’nin yeni tabletleri, teknoloji tutkunlarının beklentilerini yükseltiyor. İlerleyen günlerde, bu tabletlerin özellikleri ve çıkış tarihleriyle ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk Poco tablet neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!