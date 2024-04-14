Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Redmi Turbo 3 isimli akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Bu akıllı telefon küresel pazara Poco F6 ismiyle gelecek. Xiaomi bunun yanı sıra Poco F6 Deadpool Edition isimli özel bir sürüm de piyasaya sürecek. Detaylara bakalım.

Poco F6 Deadpool Edition özel sürümü nasıl olacak?

Poco F6 Deadpool Edition, Xiaomi veri tabanında görüldü. Henüz Poco F6 Deadpool Edition özel sürümünün neye benzeyeceği bilinmiyor ancak akıllı telefonun piyasaya sürüleceği kesinleşti.

Poco F6’nın Çin versiyonu olan Redmi Turbo 3 neler sunuyor?

Redmi Turbo 3, 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor. Ayrıyeten ekranın 2400 nit tepe parlaklık desteği de bulunuyor.

Redmi Turbo 3 kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 16 GB’ kadar RAM ve 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

İlginizi çekebilir: Bir devrin sonu: Pixel Experience artık derlenmeyecek

Kamera tarafında ise Redmi Turbo 3 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte Sony LYT-600 bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.