Akıllı Telefonlar
POCO markası Xiaomi’den ayrıldı!
POCO markasının Xiaomi‘den ayrıldığı ve artık yoluna bağımsız bir şekilde devam edeceği Xiaomi Hindistan CEO‘su tarafından resmi olarak duyuruldu.
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POCO yola nasıl devam edecek?
Xiaomi‘nin alt markası olan POCO, yaklaşık iki yıl önce tanıtılan Snapdragon 845 işlemcisini kullanan fiyat-performans telefonu Xiaomi Pocophone F1 ile büyük yankı yaratmıştı. Kısa sürede en popüler telefonlardan birine dönüşen modelin ardından Pocophone F serisinin yeni üyesinin ne zaman tanıtılacağı merak konusu olmuştu.
Bu konu henüz netleşmemişken Xiaomi Hindistan CEO’su Manu Kumar Jain‘in attığı tweetle Pocophone markasının Xiaomi’den ayrıldığı resmen duyuruldu. POCO’nun küresel başkanı Alvin Tse, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada şirketin 2020’de yeni modeller üreteceğini söylemişti. Bu modellerden birinin Pocophone F2 olması kuvvetle muhtemel görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 ve A41 kamera özellikleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy A31 ve Galaxy A41 modellerinin kamera ve batarya detayları sızdırıldı. Her iki telefonda da 48 MP ana kameraya ter verileceği söyleniyor.
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Samsung Galaxy A31 ve A41 özellik tahminleri
Samsung, geçen yıl yenilediği Galaxy A serisini 2020’de tanıttığı yeni modellerle genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan A51 ve A71 telefonlarının ardından ailenin daha alt düzey üyeleri olan Galaxy A31 ve Galaxy A41 hakkında da sızıntılar gelmeye başladı.
64 GB dahili hafızayla gelecek olan her iki telefonun ana kamerasında da Sony üretimi 48 MP kamera sensörüne yer verilmesi bekleniyor. Çift arka kamera kurulumuyla gelecek olan Galaxy A31‘de tahminlere göre 5 MP çözünürlüğünde bir makro kamera da olacak. 25 MP ön kameralı A41 modelinin arkasındaki diğer kameraların detayları ise henüz belli değil.
Galaxy A31‘in bataryasının ise 5,000 mAh civarında olacağı söyleniyor. Telefonların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.
Akıllı Telefonlar
Realme Türkiye’ye Realme 5 Pro ve Realme XT ile giriş yapıyor!
Realme beklentilerin ardından resmen Türkiye pazarına giriş yapıyor. İlk aşamada iki model belirleyen Realme Türkiye, Realme 5 Pro ve Realme XT modelleriyle raflardaki yerini alacak.
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“Zamanı Geldi” mottosuyla Hindistan pazarında ortaya çıkan, bir yıl kadar kısa bir sürede en dikkat çeken markalardan biri olan Realme Türkiye’de olmaya hazırlanıyor. Oppo ailesinin fiyat/performans odaklı markası olan Realme, ürün skalası ile Türkiye’de önemli bir rol alabilir. Artan telefon fiyatlarının aksine genel kitleye hitap eden Realme, ilk aşamada Realme 5 Pro ve Realme XT modelleriyle Türkiye pazarına merhaba diyecek.
5 Serisinin Yıldızı realme 5 pro
Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, êkran/gövde oranını %90,6’ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB’lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5’te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0’ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kameralı döneme eşlik ederek üstün bir görüntü kalitesi sunar. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.
Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm’lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan 5 Pro, X’te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.
Kullanıcıların görüntüleme ve renk stili konusundaki artan taleplerini karşılamak için realme 5 Pro, Chroma boost ile fotoğraf efektini daha da geliştirir. Yapay zeka motoru, sahne bilgilerini tanır, benzersiz insan görsel modeli ile insan gözlerinin gördüğü gerçek ayrıntıları, parlaklığı ve renkleri geri yükler ve parlatır.
4.035 mAh’lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile birlikte %55’lik bir şarj yalnızca 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Bu da kesintisiz oyun deneyiminin yolunu açıyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını ve kararlılığını artırabilen ve kullanıcılar için en iyi oyun deneyimini sağlayabilen iki güçlü motoru, Frame Boost ve Touch Boost’u destekliyor.
5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sistemi içerisinde barındırır. Böylece büyük ölçekli oyunlar gibi ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı sağlayabilir ve rahat çalışmasını sağlayabiliyor.
Dünyanın ilk 64 MP kamerası, realme XT
realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64MP sensör, 48MP sensörden % 34’lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens kullanıyor.
ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.
Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlayacaktır.
XT, keskin ve canlı 16,3 cm (6,4 inç) FHD + Süper AMOLED ekrana sahiptir. Yükseltilmiş yüksek hassasiyetli dağıtım teknolojisi ve COF paketleme teknolojisi, telefonun % 92,1 ekran / gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.
Dahili gece modu, düşük ışık koşullarında okurken veya oyun oynarken gözlerinizi korur. Süper AMOLED ekran, gece modu açıkken daha fazla güç tasarrufu ile uzun süreli kullanım kolaylığı sunuyor.
Goodix 3.0’ın en yeni optik parmak izi tarayıcı modülü, çok monitörlü bir tanımlama sistemi getiriyor ve daha güvenli bir kilit açma deneyimi için renkleri tanımlayabilen bir filtre ekliyor. Realme XT, fantastik ve göz alıcı bir görsel tasarım için 3D kavisli Gorilla Glass 5’i kullanıyor.
Snapdragon 712 AIE, 10nm’lik bir işleme sahiptir ve saat hızını 2,3 Ghz’ye yükselterek, önceki nesle kıyasla% 10 genel performans ve% 35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei uygulama geliştiricilerine servet ödeyecek!
Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınınca yeni cihazları için Google servislerinden mahrum kaldı. Bunu aşmak için kendi mobil servislerini geliştirmeye devam eden şirket, uygulama geliştiricilerini transfer etmek için kesenin ağzını açtı!
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Huawei, İngiliz uygulama geliştiricilerine 26 milyon dolar ödeme yapacak
Hatırlanacağı üzere Huawei Mate 30 Pro, yasaktan sonra Google servisleri yüklü olarak gelmeyen ilk akıllı telefon olmuştu. Görünüşe göre bu yasak piyasaya çıkacak olan yeni telefonlar için de sürecek. Google Mobil Servisleri’ne (GMS) alternatif olarak Huawei Mobil Servisleri (HMS) adlı bir yapı duyuran şirket, halihazırda var olan App Gallery uygulama marketini bu yapının içine dahil ediyor. Ayrıca diğer Google servislerinin de alternatifleri, yeni oluşturulan ekosistemin içerisine kısa süre içerisinde dahil edilmiş durumda.
Huawei P40 serisi öncesinde uygulama marketindeki eksikleri gidermek isteyen marka, bunun için Londra’da uygulama geliştiricilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi. İngiliz ve İrlandalı geliştiricilerle görüşen gelen marka yetkililerinin, Play Store’daki uygulamaların App Gallery’e entegrasyonu için toplam 26 milyon dolarlık destek teklif ettiği ifade ediliyor. Ayrıca Apple ve Google’ın uygulamalar için yaptığı %30’a varan kesintinin aksine Huawei’nin kendi platformunda bu oranı %15’e düşüreceği de belirtiliyor.
App Gallery’nin havuzunda Amazon, Snapchat, TikTok ve Fortnite gibi uygulamalar olmasına rağmen, popüler uygulama sıklığı konusunda rakiplerine kıyasla eksik kalıyor. Huawei’nin tüketicilerden sorumlu Avrupa başkan yardımcısı Jaime Gonzalo ise geliştiricilerin önündeki engelleri kaldırarak bu sorunu aşacaklarını düşünüyor. HMS ekosistemine katılan geliştiricilerin reklamını yapmaya hazır olduklarını belirten Gonzalo, gelir paylaşımı konusunda da daha az müdahaleci olacaklarını ifade ediyor.