Akıllı telefon pazarında son dönemde büyük ilgi gören bir model olan POCO M7 Pro 5G tanıtıldı. Peki, POCO M7 Pro 5G’nin sunduğu özellikler neler? İşte tüm detaylar.

POCO M7 Pro 5G Özellikleri Neler?

POCO M7 Pro 5G, uygun fiyatı ile dikkat çekerken, içinde barındırdığı güçlü donanımıyla da göz dolduruyor. Özellikle akıllı telefon pazarında orta segment cihaz arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor. MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemci ile güçlü performans sunarken, 5G desteği sayesinde hız konusunda da kullanıcıları tatmin ediyor. İşte POCO M7 Pro 5G’nin öne çıkan bazı özellikleri:

Mediatek Dimensity 7025 Ultra İşlemci

POCO M7 Pro 5G, MediaTek’in güçlü Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemci, kullanıcıya yüksek performans sunarken, enerji verimliliği ile bataryanın daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Özellikle oyun ve çoklu görevlerde sorunsuz bir deneyim sunuyor.

6.67 İnç AMOLED Ekran

Telefon, 6.67 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekran, 1080p çözünürlüğüyle renklerin canlı ve net bir şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Ayrıca, derin siyahlar ve zengin renkler ile medya izlemek oldukça keyifli hale geliyor.

120 Hz Yenileme Hızı

POCO M7 Pro 5G, 120 Hz yenileme hızı ile kullanıcılarına oldukça akıcı bir deneyim sunuyor. Bu özellik, özellikle sosyal medya akışları veya oyunlar için oldukça önemli bir artı sağlıyor. Her kaydırma ve geçiş daha pürüzsüz ve hızlı olacak.

50 MP Kamera Sistemi

Telefonun dikkat çeken bir diğer yönü ise 50 MP Sony LYT-600 sensörlü kamerası. Bu kamera, fotoğraflarda yüksek detay ve doğal renkler sunuyor. Özellikle düşük ışık koşullarında da başarılı performans sergileyen bu kamerayla, gece çekimlerinde dahi kaliteli sonuçlar elde edebiliyorsunuz.

5,110 mAh Batarya ve 45W Hızlı Şarj

POCO M7 Pro 5G, 5,110 mAh bataryası ve 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım vaat ediyor. Telefonun hızlı şarj desteği, kısa sürede bataryanızı doldurmanıza olanak tanıyor, bu da yoğun kullanımda büyük bir avantaj sağlıyor.

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POCO M7 Pro 5G Türkiye Fiyatı ne kadar?

POCO M7 Pro 5G, güçlü özelliklerine rağmen oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor. Türkiye’de bu telefonun satış fiyatları şu şekilde:

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 4.299 TL

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 4.999 TL

Bu fiyatlar, sunduğu güçlü özellikler ve 5G desteği düşünüldüğünde oldukça cazip. Hem günlük kullanım hem de oyun deneyimi için harika bir seçenek olan POCO M7 Pro 5G, rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor.

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