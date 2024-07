Yakında piyasaya çıkması beklenen POCO M6 Plus 5G’nin Geekbench sonuçları ortaya çıktı, bu da telefonun yakında tanıtılabileceğini gösteriyor. Bu haber, kardeşi Redmi 13 5G’nin bugün Hindistan’da piyasaya sürülmesinden hemen sonra geldi. Hem Redmi 13 5G hem de POCO M6 Plus 5G benzer özelliklere sahip olduğundan, POCO M6 Plus 5G’nin piyasaya çıkışı da yakın görünüyor.

POCO M6 Plus 5G Geekbench testinde görüntülendi

POCO M6 Plus 5G daha önce Google Play Sertifikasyon listesinde yer almıştı. Önceki haberimizde POCO M6 Plus 5G’nin model numarasının 24066PC95I olduğunu belirtmiştik. Şimdi, Geekbench’te aynı model numarasına sahip bir cihazın ortaya çıkmasıyla birlikte, bu cihazın POCO M6 Plus 5G olduğu doğrulandı. MySmartPrice ekibi, Geekbench’te bu model numarasını tespit ederek önceki raporumuzu doğruladı.

POCO M6 Plus 5G, Snapdragon 4 Gen 2 AE yonga seti ile gelecek. Geekbench sonuçlarına göre telefon, 6GB RAM ile desteklenecek. Önceki raporlarımızda POCO M6 Plus 5G’nin kamera özelliklerini de paylaşmıştık. Ana kamera olarak 108 MP Samsung S5KHM6 sensör ve 13 MP ultra geniş açılı ikincil kamera bulunacak.

POCO M6 Plus 5G’nin Geekbench’teki performansı, telefonun güçlü bir işlemci ve yeterli bellek kapasitesi ile geleceğini doğruluyor. Bu da, POCO M6 Plus 5G’nin yakında piyasaya sürüleceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.