Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Poco M6 üzerinde çalışıyor. Markanın yeni giriş segment akıllı telefonu olacak olan M6’nın lansman tarihi ve özellikleri belli oldu. Detaylara bakalım.

Poco M6 ne zaman tanıtılacak?

Poco tarafından yayınlanan resmi X gönderisine göre Poco M6, 11 Haziran tarihinde tanıtılacak. Akıllı telefon iki farklı varyasyon ile birlikte satışa sunulacak:

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

Özellikler tarafında ise Poco M6, Redmi 13’ün yeniden markalandırılmış versiyonu olacak. Yani Poco M6 ile Redmi 13 tamamen aynı özelliklere sahip olacak.

Poco M6’nın yeniden markalandırılmış versiyonu olan Redmi 13 neler sunuyor?

Redmi 13, 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panele sahip. Bu ekran 6.79 inç büyüklüğünde. Giriş segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekran özelliklerinden.

Akıllı telefon kaputun altında 12 nm üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G91 Ultra yonga seti ile birlikte geliyor. Isınma sorunları yaşanabilecek bir yonga seti. Bu yonga setine iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik ediyor:

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

Batarya tarafında ise akıllı telefonda 33W kablolu şarj hızını destekleyen 5030 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor.

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Kamera tarafında ise Redmi 13 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.