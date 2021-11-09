Poco M4 Pro 5G Değerlendirmesi | Poco Reis Ne Düşünüyor? | Artıları ve Eksileri Neler?

Bugün yapılan lansmanla Poco M4 Pro 5G’nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki Poco M3 Pro 5G’nin ardından büyük başarı yakalaması beklenen Poco M4 Pro 5G ile biz neler düşünüyoruz. Poco Reis, Poco M4 Pro 5G’yi sizler için yorumladı.

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