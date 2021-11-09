Sosyal medya
Ana Sayfa / Video / Poco M4 Pro 5G Değerlendirmesi | Poco Reis Ne Düşünüyor? | Artıları ve Eksileri Neler?

Video

Poco M4 Pro 5G Değerlendirmesi | Poco Reis Ne Düşünüyor? | Artıları ve Eksileri Neler?

Bugün yapılan lansmanla Poco M4 Pro 5G’nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki Poco M3 Pro 5G’nin ardından büyük başarı yakalaması beklenen Poco M4 Pro 5G ile biz neler düşünüyoruz. Poco Reis, Poco M4 Pro 5G’yi sizler için yorumladı.

İlginizi çekebilir: POCO X3 GT vs POCO X3 Pro Hız Testi | Dimenstiy 1100 vs Snapdragon 860

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

Bunlar da ilginizi çekebilir
Salih Eray Okan

Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir