Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Poco M4 HyperOS güncellemesi yayınlandı.

Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Poco M4 kullanıyorsanız ve halen Poco M4 HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Poco M4 HyperOS ile neler sunuyor?

Poco M4, 2408×1080 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.58 inç büyüklükte ve 90 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise IPS LCS bir panel kullanılıyor.

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Poco M4 kaputun altında MediaTek Dimensity 700 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Dimensity 700 yonga seti gücünü 18W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Poco M4 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 13 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte derinlik kameras eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.