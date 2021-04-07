İnceleme
Oppo Reno4 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #4
Oppo Reno4 modelini bir ay boyunca kullanan Dilşah, kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. “Dilşah ile 1 ay” adını verdiğimiz serimizde Dilşah her ay farklı bir telefonu deneyimleyerek HWP ekranlarında aktaracak. Geçtğimiz ay Xiaomi Mi 10T cihazını deneyimleyen Dilşah bu ay Oppo Reno4 hakkındaki düşüncelerini, beğendiği ve beğenmediği noktaları da bu videoda sizlerle paylaşıyor.
Oppo Reno4 Özellikleri;
- Ekran Boyutu: 6.4 inç
- Ağırlık: 165 gr
- Ekran: Amoled
- İşlemci: Snapdragon 720G
- RAM: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya:4015 mAh
- Hızlı Şarj: 30W Hızlı Şarj
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Redmi Note 10 modeline göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/221e7a99
Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri
Xiaomi’nin en popüler serisi Redmi Note için yeni seri Türkiye’de satışa çıktı. İlk aşamada satışa çıkan Redmi Note 10 ise 3.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 160.46 x 74.5 x 8.29 mm boyutlarında olan Redmi Note 10, 178,8 gram ağıırlığıyla oldukça hafif bir yapıda geliyor. 5.000 mAh bataryasına rağmen bu hafiflik ise oldukça iyi bir değer. 6,43 inç AMOLED tabanlı DotDisplay adı verilen ekran ile gelen Note 10, 1100 nite varan parlaklık sunabiliyor. Yalnız bunu sadece otomatik parlaklıkta yaptığını belirtelim.
Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 678 işlemcisinden alan telefona Adreno 612 graifk işlem birimiyle güncel oyunları orta ya da üst seviyede oynatabiliyor. 4 GB ve 6 GB bellek seçeneği ve 64 ile 128 GB depolama seçeneği sunan ürün, IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık da sağlıyor.
Batarya ve kamera özellikleri
Batarya kanadında 5.000 mAh değere çıkan Redmi Note 10, 33 Watt kutu içeriğinden çıkan şarj aleti ile geliyor. Bu sayede şarj aleti aramanıza da gerek kalmıyor. Günlük kullanımda rahat rahat günü tamamlayan cihaz, kullanıcıya göre iki güne varan ömür sunuyor. Kamera kanadında 48 MP ana kameraya ek olarak 8 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP değerlerindeki makro ve derinlik sensörü de bulunuyor. Genel performans olarak güzel diyebileceğimiz kameralar, rakibi POCO X3’e göre ve bazı gece durumlarında geride kalabiliyor.
Güzel artılarından biri ise 4K 30 fps çekim yapabilmesi ve Xiaomi klasiği kamera modları. Fakat 4K çekimde sabitleme işlemleri kapalı olduğu için fazla sarsıntılı görüntüler çıkabilir. 13 MP değerindeki ön kamerası ise biraz geride kalmış. Videoda ise yine Xiaomi klasiği FHD maksimum çekebiliyor. Güvenlik kanadında yanda parmak izi okuma ve yüz tanıma sunan üründe parmak izi okuyucusu oldukça iyi çalışıyor ve yanda yer alan okuyucular arasında en kullanışlısı olmuş. Çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.0, Hi-Res Audio sertifikalı çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve kızılötesi alıcısı da olan telefon, fonksiyon bazında da oldukça verimli.
Note 10’un fiyatı iyi mi?
3.000 TL fiyatlandırmasına baktığımızda ise fiyatının biraz daha aşağıda olması satış başarısı açısından daha iyi olacaktır. Şu anda fiyat olarak rakibi POCO X3 NFC performans noktasında daha iyi sonuçlar verirken bu modelin 2.500 – 2.700 TL bandında olması çok daha alınabilir kılacağını düşünüyoruz.
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Aksesuar
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Xiaomi Mi Watch özellikleri
Xiaomi’nin yeni piyasaya çıkan akıllı saati Mi Watch, 1,39 inç ve 326 ppi değerinde AMOLED ekranı ile geliyor. 32 gram ağırlığında olan saat ortalamada 16 günlük bir kullanım ömrüne sahip. 117 spor modu ile birçok konuda yardımcı olabilen ürün, 24 saat kalp atış hızı izleme ve kandaki oksijen seviyesini ölçme gibi detaylar da sunuyor.
100’den fazla saat şekli yer alan Mi Watch modelinde GPS, GLONASS, Galileo ve BDS konum uydularına bağlantı ile yaptığınız sporlarda doğru konum bilgisi verebiliyor. GPS açık bir şekilde spor yaparken ise 50 saat civarı bir pil ömrü sunuıyor. Yani 2 gün boyunca yoğun sporda Mi Watch yanınızda olacak. 5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Diğer saatlerden farklı olarak yaşamsal belirti izleme adı verilen özelliği ile günlük enerjinizi de hesaplıyor. Tüm saat kontrollerini ise Xiaomi Wear üzerinden yapabilirsiniz.
Xiaomi Mi Watch Lite özellikleri
Mi Watch Lite ise tasarımsal ve bazı özellikler noktasında abisinden ayrılıyor. Kare bir tasarım ile gelen Lite versiyonu 1.4” TFT bir ekran sunuyor. Kullanırken ekrandaki gecikmeler Mi Watch ile yan yana geldiğinde fazla göze çarpıyor. 11 egzersiz modu ve 50 m derinliğe kadar 5 ATM su geçirmezlik ise artı yönlerinden biri. Ancak 117 moda karşı 11 olması ciddi bir fark. Tabii spora çok odaklı olmayan kişiler için bir değişiklik olmayacaktır.
GPS ve GLONASS uydu desteği olan ürün Mi Watch kadar net bir konum göstermese de yanlış gösterdiğine de rastlamadık. Tabii bir akıllı saatten beklenen nabız, uyku ve stres takibi de mevcut. Ancak nabız takibini abisi gibi sürekli değil, sizin belirlediğiniz aralıklarda yapıyor. Değerleri karşılaştırdığımızda ise yakın sonuçlar verdiğini gördük. 9 güne kadar pil ömrü sunan saat, yoğun kullanımda 10 saat civarı bir süre veriyor.
Hangisi alınır?
Arasında ciddi bir bütçe farkı olan bu iki akıllı saatten tabiki Mi Watch hem tasarımı hem de sunduğu özellikler ile tercih edilmeli. Xiaomi kanadı Mi Watch’ta ne kadar iyi sonuç vermiş olsa da Lite da bir o kadar hayal kırıklığı gibi geldi bana. Mi Watch Lite yerine Mi Band 5 almak, Mi Band 6’yı beklemek gibi tercihler daha mantıklı olabilir. Fakat Mi Watch görüşme desteği dışında tüm detayları ile gayet güzel bir saat olmuş.
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Oyun Test Sonuçları
- BFV (2K) 127 fps
- BFV (FHD) 158 fps
- Cyberpunk 2077 (2K) 42 fps
- Cyberpunk 2077 (FHD) 68 fps
- F1 2020 (2K) 123 fps
- F1 2020 (FHD) 161 fps
- FCND (2K) 86 fps
- FCND (FHD) 108 fps
- MFS (2K) 38 fps
- MFS (FHD) 49 fps
- ACV (2K) 56 fps
- ACV (FHD) 69 fps
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