Akıllı Telefonlar
Poco M3 İçin Erken Satış Fırsatı
Yeni POCO M3, N11 iş birliği ile Türkiye’de erken alım fırsatıyla satışa çıktı. Sadece 25, 26 ve 27 Ocak’a özel olarak sunulan bu indirimle meraklıları telefona 64 GB’a 2.499 TL, 128 GB’a 2.599 TL’ye sahip olabiliyor.
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POCO Global’in yepyeni bir kategoriye giriş yaparak tanıttığı yeni modeli, dört gözle beklenen günlerin ardından kullanıcısıyla buluşup gönüllerde taht kurmaya hazır. Bu telefon için gerçekleştirilen erken alım fırsatı 3 gün boyunca N11.com üzerinden sürecek.
POCO M3 teknik özellikleri neler?
6,53 inç FHD + ekran,
Qualcomm® Snapdragon™ 662 işlemci ve Qualcomm® Adreno™ 610 GPU,
4GB+64GB, 4GB+128GB depolama seçenekleri,
48MP+2MP+2MP AI üçlü arka kamera, 8MP ön kamera,
6.000mAh 18W hızlı şarj destekli batarya,
Yan tarafa konumlanmış parmak izi sensörü,
Çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık jakı,
Android 10 tabanlı POCO M3 için MIUI 12,
Serin Mavi, POCO Sarısı, Tam Siyah renklere sahip.
Daha öncesinde POCO, F1 ve F2 Pro gibi üst seviye telefonları ile ülkemizde satış yapmıştı. İyi bir satış grafiği yakalayan marka orta seviyede rakiplerine benzer özellikleri bulunan bu telefon fiyatıyla öne çıkıyor. Globalde fazlasıyla talep gören model, ülkemizde de ilgi büyük. N11’de satışına başlanan model ileriki günlerde diğer e-ticaret mağazalarında da satışı olacaktır diye tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Realme Race modelinin tanıtım tarihi belli olmuş olabilir!
Realme Race modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonu bizleri şubat ayında karşılayabilir.
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Realme Race modeli ile yarışa katılmaya hazırlanıyor!
Realme akıllı telefon dünyasında rekabetçi olmak için elinden geleni yapıyor. Son zamanlarda çıkardığı fiyat performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren akıllı telefon üreticisi, şimdi de yeni amiral gemisi telefonu ile üst seviyeyi zorlamayı planlıyor. Race isimli amiral gemisi akıllı telefon için geri sayıma geçen firma, cihazı yakında kullanıcılarına tanıtmaya hazırlanıyor. Firma CEO‘su Xu Qi Chase, Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile, akıllı telefonun Çin’de gerçekleştirilen “Bahar Festivali” sonrası sahneye çıkacağını duyurdu.
12 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek festivalden sonra bizleri karşılaması beklenen Realme Race, ortaya atılan iddialara göre aynı ay içerisinde kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde yerini alacak olan model tahmin edildiği üzere Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. 12 GB RAM ile bizleri karşılaması beklenen akıllı telefonun dahili depolama kısmında 128/256/512 GB gibi geniş bir kataloğa sahip olacağı öğrenildi. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olması beklenen akıllı telefonun iddialara göre 125 W‘lık hızlı şarj desteği ile yarışa yeni bir boyut kazandırabileceği konuşuluyor. Bakalım firma, devler liginde beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 ve P50 Pro telefonları hala Kirin işlemcileriyle gelebilir
Huawei ile Amerika arasındaki ticaret yasağı yakın zamanda kalkacak gibi görünmüyor. Yakın zamanda gelen bir sızıntı ise Huawei P50 ve P50 Pro telefonlarının bu yasağa rağmen Kirin 9000 işlemcileriyle gelebileceğini söylüyor.
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Bilineceği üzere Huawei Mate 40 telefonlarının Kirin 9000 işlemcilerine sahip ilk ve son telefonlar olmaları bekleniyordu. Çünkü mevcut ticaret yasağı, Çinli teknoloji devi için işlemci tedariki konusunda sıkıntı oluşturuyordu. Ancak Çin’den gelen yeni bilgilere göre Huawei firması, yaptığı stok planlaması ile beraber 2021 telefonlarından bazılarına Kirin tedariki yapabilecek. Böylelikle ihtiyacı olan bileşenler için geçici bir çözüm bulmuş olunacak.
Amerika yaptırımları nedeniyle Huawei tedarikçisi TSMC, Kirin 9000 işlemcisi üretimini Eylül ayında durdurmuştu. Ancak yine de eğer haber doğruysa bu işlemciler, P50 ve P50 Pro cihazların yanında yıl sonlarına doğru gelecek olan Mate 50 serisi telefonlarda da bir ihtimal yerlerini alabilirler. Aynı zamanda farklı bir varyasyon olabilecek olan Kirin 9000e işlemcisi de konuşulanlar arasında.
Huawei P50 cihazlarının Kirin 9000 ile geleceği birkaç ay öncesinden de duyulmuş ancak bunu nasıl başaracağı merak konusu olarak kalmıştı. Şimdi ise bu sorunun cevabı planlı bir stok olabilir gibi duruyor.
Firmanın yeni cihazları için Android veya Google uygulamaları eksikliği bir sorun olarak dursa da donanım alanında sürekli gelişim gösterildiğini hatırlatmakta fayda var. P50 ve P50 Pro hakkında da sırasıyla 90Hz ve 120Hz yenileme hızlarına sahip olacakları dışında bilinen çok bir şey yok. Ancak tahmini çıkış tarihleri Mart ayına yaklaştıkça daha çok bilginin gelmesi muhtemel.
Akıllı Telefonlar
OPPO A55 5G Çin’de piyasaya çıktı
OPPO’nun yeni bütçe dostu akıllı telefonu A55 5G, kısa süre önce duyurulan A93 5G modelinin hemen ardından piyasaya çıktı. Cihaz JD.com sitesinde ön siparişe açıldı ve firmanın resmi web sitesinde de PEMM00 model numarası ile listelendi.
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OPPO A55 5G kullanıcılara neler sunuyor?
Gücünü MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alan OPPO A55 5G, 6GB RAM ve 128 GB depolama sunuyor. Telefonun depolama kapasitesi ihtiyaç duyulduğu taktirde MicroSD kart aracılığıyla 1TB’a kadar arttırılabiliyor. Cihazın damla çentikli, 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlüklü, 6.5 inç’lik bir IPS LCD ekranı bulunuyor. Ekran ayrıca 60Hz yenileme hızına ve 71% NTSC renk gamına, 269 PPI piksel yoğunluğuna ve 480 nit parlaklığa sahip.
Kamera tarafında ise arkada 13MP ana kamera, 2MP makro çekim ve 2MP portre çekim kameraları dikey olarak telefonun arka sol üst kısmında konumlandırılmış. Ön tarafta ise damla çentikli ekranda 8MP’lik bir kamera mevcut.
OPPO A55 5G, mavi ve siyah (Brisk Blue, Rhythm Black) olmak üzere iki farklı renkte piyasaya sürülecek. 163.9 x 75.7 x 8.4mm boyutlarında ve 186g ağırlığında olacak cihaz Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 işletim sistemi ile çalışacak. A55 5G, enerjisini ise 10W şarj desteği olan 5.000 mAh kapasiteli pilinden alacak.
Telefonun bağlantı noktasında 5G, çift bantlı WiFi 5, Bluetooth 5.1, 3,5mm jack girişi ve USB Type-C desteği bulunmakta. Cihazın sahip olduğu sensörler ise şunlar: Sağ tarafta konumlandırılmış parmak izi sensörü, pusula, ortam ışığı sensörü, ivme ölçer, yakınlık sensörü ve jiroskop.
OPPO A55 5G, Çin’de 1.599 Yen (247 Dolar) fiyattan ön siparişe açılmış durumda, küresel pazarlara ise ne zaman sunulacağı henüz belli değil.
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Poco M3 İçin Erken Satış Fırsatı
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