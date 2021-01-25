Huawei P50 ve P50 Pro telefonları hala Kirin işlemcileriyle gelebilir

Huawei ile Amerika arasındaki ticaret yasağı yakın zamanda kalkacak gibi görünmüyor. Yakın zamanda gelen bir sızıntı ise Huawei P50 ve P50 Pro telefonlarının bu yasağa rağmen Kirin 9000 işlemcileriyle gelebileceğini söylüyor.

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Bilineceği üzere Huawei Mate 40 telefonlarının Kirin 9000 işlemcilerine sahip ilk ve son telefonlar olmaları bekleniyordu. Çünkü mevcut ticaret yasağı, Çinli teknoloji devi için işlemci tedariki konusunda sıkıntı oluşturuyordu. Ancak Çin’den gelen yeni bilgilere göre Huawei firması, yaptığı stok planlaması ile beraber 2021 telefonlarından bazılarına Kirin tedariki yapabilecek. Böylelikle ihtiyacı olan bileşenler için geçici bir çözüm bulmuş olunacak.

Amerika yaptırımları nedeniyle Huawei tedarikçisi TSMC, Kirin 9000 işlemcisi üretimini Eylül ayında durdurmuştu. Ancak yine de eğer haber doğruysa bu işlemciler, P50 ve P50 Pro cihazların yanında yıl sonlarına doğru gelecek olan Mate 50 serisi telefonlarda da bir ihtimal yerlerini alabilirler. Aynı zamanda farklı bir varyasyon olabilecek olan Kirin 9000e işlemcisi de konuşulanlar arasında.

Huawei P50 cihazlarının Kirin 9000 ile geleceği birkaç ay öncesinden de duyulmuş ancak bunu nasıl başaracağı merak konusu olarak kalmıştı. Şimdi ise bu sorunun cevabı planlı bir stok olabilir gibi duruyor.

Firmanın yeni cihazları için Android veya Google uygulamaları eksikliği bir sorun olarak dursa da donanım alanında sürekli gelişim gösterildiğini hatırlatmakta fayda var. P50 ve P50 Pro hakkında da sırasıyla 90Hz ve 120Hz yenileme hızlarına sahip olacakları dışında bilinen çok bir şey yok. Ancak tahmini çıkış tarihleri Mart ayına yaklaştıkça daha çok bilginin gelmesi muhtemel.