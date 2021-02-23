Ülkemizde de popülerleşen POCO, Temmuz’da M2 Pro‘ya yeni bir güncelleme sundu. POCO M2 Pro Şubat 2021 güvenlik yamasını aldı.

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Xiaomi’nin alt markalarından birisi olarak faaliyet gösteren POCO, 2020 Temmuz‘unda tanıttığı M2 Pro modeline yeni bir güncelleme sundu. Orta segment özelliklere sahip olan telefon, birçok açıdan günümüz trendlerine uygundu. Özellikle X3 NFC modeliyle Türkiye pazarında da dikkat çekici olan marka, M2 Pro’yu Android 10 ile tanıtmıştı. Telefon bir süredir Android 11‘i beklerken, dün yayınlanan yeni güncelleme ufak çaplı heyecan yarattı. Ancak bu heyecan fazla uzun sürmedi.

POCO M2 Pro için Yayınlanan Güncelleme Şubat 2021 Güvenlik Yaması

Herkes Android 11’i beklerken yayınlanan güncelleme telefonu Şubat 2021 güvenlik yamasına kavuşturdu. OTA üzerinden yayınlanan güncellemenin boyutu 587 MB olurken, Android cephesinde bir gelişme yaşanmadı. Yani POCO M2 Pro hala Android 10’u çalıştırıyor. Bunun dışında bir yenilikse bulunmuyor. Ek olarak güncelleme günlüğünde yazdığına göre bu paket telefonu daha stabil bir hale getiriyor.

6.67 inç FHD+ çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olan POCO M2 Pro, Snapdragon 720G‘den güç almakta. Bu yonga ise 8nm üretim sürecine sahip. Aynı zamanda Adreno 618 ile desteklenmekte. Bunun dışında 4GB / 6GB RAM ve 64GB / 128GB depolama telefona eşlik eder vaziyette. Arka tarafta yer alan kameraların çözünürlükleri 48MP + 8MP + 5MP + 2MP olarak sırlanırken, öndeki kamera 16MP çözünürlükte. Son olarak telefon 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pili beraberinde getiriyor.

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