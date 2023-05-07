POCO‘nun ekonomik bir akıllı telefonu olan POCO M2 Pro, MIUI 14 güncellemesini almaya başladı. Bu güncelleme, yeni bir tasarım dili ve süper simgeler gibi kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmelerle birlikte geliyor. Ayrıca, sistem güvenliğini artırmak için Nisan 2023 Android güvenlik yamalarını da içeriyor.

Aralık 2022’de tanıtılan MIUI 14, Xiaomi’nin özel Android görünümünün en son sürümü olarak geliyor. POCO M2 Pro kullanıcıları artık bu güncellemeden ve özelliklerinden yararlanabilirler. Güncelleme Android 12 üzerine inşa edildiği için MIUI 14’ün bazı özelliklerinin kullanılamayacak.

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POCO M2 Pro MIUI 14 güncellemesi V14.0.3.0.SJPINXM yapı numarasını taşıyor ve yaklaşık 500 MB dosya boyutuna sahip. Güncelleme başlangıçta test için POCO beta kullanıcılarına sunuluyor ve herhangi bir hata tespit edilmezse, OTA (havadan) güncelleme yoluyla tüm kullanıcılara sunulacak. Alternatif olarak, kullanıcılar güncellemeyi manuel olarak indirmeyi de seçebilirler.

Değişiklik günlüğünde yalnızca güncellenmiş Nisan 2023 güvenlik yamasından ve Ayarlar uygulamasında optimize edilmiş bir arama sisteminden bahsediliyor. Ayrıca, arama bölümü artık geçmiş arama geçmişlerini ve kategorilerini gösterecek, bu da erişilebilirliğini ve kullanım kolaylığını artıracaktır. İşte yeni sürümle gelen yenilikler.

Android Güvenlik Yaması Nisan 2023’e güncellendi. Artırılmış sistem güvenliği

Ayarlar’da arama artık daha gelişmiş. Arama geçmişi ve sonuçlardaki kategoriler ile artık her şey çok daha net görünüyor.

POCO M2 Pro ilk olarak Temmuz 2020’de Android 10 tabanlı MIUI 11 ile piyasaya sürüldü. MIUI 14 ve Android 12, sırasıyla üçüncü MIUI ve ikinci Android güncellemesi olarak kayda geçti.

POCO M2 Pro, 16MP selfie kamerasını barındıran delikli bir kesime sahip 6,67 inç FHD + IPS LCD ekrana sahip. Cihaz gücünü Snapdragon 720G işlemciden alıyor. Dörtlü arka kamera modülünde 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens, 5MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh pil kapasitesine sahip.