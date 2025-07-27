POCO, akıllı telefon dünyasında fiyat/performans odaklı modelleriyle kendine sağlam bir yer edindi. F7 ve F7 Pro modelleri ise bu yaklaşımı ileri taşıyarak orta-üst segmentte rekabeti kızıştırıyor. Ancak isimleri benzer olsa da bu iki cihaz arasında belirgin farklar bulunuyor. Peki hangisi sizin için daha uygun?

Tasarım detaylarından başlayalım. POCO F7, 163.1 mm uzunluğu ve 215 gramlık ağırlığıyla büyük ekranlı telefonları sevenlere hitap ediyor. Arka yüzeyde Gorilla Glass 5 yer alıyor. F7 Pro ise 160.3 mm uzunluk ve 206 gram ağırlıkla biraz daha kompakt. Bu fark küçük gibi görünse de günlük kullanımda fark ediliyor. Ayrıca F7 Pro, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunarak dayanıklılık konusunda öne geçiyor.

Ekran tarafında F7, 6.83 inçlik AMOLED ekranıyla büyük ve parlak bir görüntü sunuyor. 120 Hz tazeleme hızı, HDR10+ desteği ve 1800 nit’e kadar çıkabilen parlaklığıyla ekran deneyimi güçlü. F7 Pro ise daha küçük ama daha yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip: 6.67 inç 2K Flow AMOLED ekran. Bu ekran daha ince çerçeveler, daha yoğun piksel yapısı ve daha doğru renklerle özellikle medya tüketiminde bir adım önde.

Performans farkı ise dikkat çekici. POCO F7, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisiyle oldukça güçlü. Günlük kullanımda, çoklu görevlerde ve pek çok oyunda fazlasıyla yeterli bir performans sunuyor. Ancak F7 Pro’da Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. Bu işlemci, şu anda Android dünyasındaki en güçlü yonga setlerinden biri.

Kamera tarafında iki model de 50 MP ana kamera ile geliyor ancak sensörler farklı. F7’de Sony IMX882 sensörü yer alırken, F7 Pro’da Light Fusion 800 kullanılıyor. Her iki modelde de OIS (optik görüntü sabitleyici) bulunuyor, ancak Pro modeli özellikle düşük ışıkta daha başarılı. Ultra geniş açılı kamera benzer düzeyde. Video tarafında ise F7 Pro’da 8K video desteği varken, 4K 60 FPS kayıt her iki modelde de mevcut.

Batarya kapasitesi açısından F7 daha avantajlı. 6500 mAh batarya, yoğun kullanımda bile rahatça bir günü çıkarabiliyor. F7 Pro da güçlü; 6000 mAh kapasitesiyle ortalamanın üstünde bir performans sunuyor. İki modelde de 90W hızlı şarj desteği bulunuyor. Yani büyük bataryalar çok kısa sürede dolabiliyor. Bu da kullanıcı deneyimini ciddi anlamda artırıyor.

Her iki cihaz da Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzüyle geliyor. POCO, bu modeller için 4 büyük Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi vadediyor. Bu da uzun vadeli kullanım isteyen kullanıcılar için oldukça önemli.

Peki siz hangi modeli tercih ederdiniz? Bu iki telefondan birisini kullanıyor musunuz, ya da satın almayı düşünüyor musunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler.

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